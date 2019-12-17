بـ8 جنيهات فقط ويعالج 4 مشاكل صحية.. فوائد صابون الكبريت

تبحث الفتيات دائما عن طريقة آمنة واقتصادية لعلاج مشكلات البشرة والشعر، التي تزداد خلال فصل الشتاء مع انخفاض درجة الحرارة، وسط ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

لهذا يعتبر صابون "الكبريت" الطبي، بلون الأصفر، وسعره الزهيد، حيث لا يتجاوز الـ8 جنيهات فقط، ويمكن شرائه من الصيدليات أو محلات العطارة الكبرى، هو الحل الأمثل لهؤلاء الفتيات.

وفيما يلي فوائد استعمال صابون "الكبريت" الطبي للبشرة والشعر، بحسب ما ذكر موقعي "live strong" و"health line" الطبيين:-

1- يعالج حب الشباب بالبشرة.

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2- يساعد في علاج حكة الجلد.

3- يساعد في علاج قشر الشعر.

4- يعالج الجرب الناتج عن اقتحام بعض الطفيليات الدقيقة للجلد.