قواعد واتيكيت الجلوس في المطعم

تتمة لسلسة قواعد الاتيكيت للمرأة العربية العصرية تقدم لك كل ما تريدين معرفته وأكثر عن اتيكيت الجلوس في المطعم. ففي هذا المقال سنجيب عن كل تساؤلاتك الخاصة بكيفية التصرف على المائدة وكيفية التعامل مع الأشخاص المحيطين بك لتكوني مثالاً للمرأة اللبقة في القول والفعل وتجنبي وضع نفسك أو الآخرين في مواقف محرجة بارتكاب أخطاء لم تكوني على علم بها.

#1

أولاً يجب عليك الانتباه جيداً عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس على حسب المناسبة والمكان. فإذا كانت وجبة غداء بالنهار في مطعم مزدحم وعادي لا بأس من اختيار بعض الملابس العملية المريحة. ولكن هناك بعض المطاعم تشترط ما يسمى Dress Code مثل ضرورة الالتزام بالملابس الرسمية لعشاء ليلي فاخر. لذا تأكدي من هذا الأمر لكي تكون إطلالتك أنيقة ومناسبة للمكان.

#2

حتى في أكثر أيامك تعباً، احرصي دائماً على أن تكوني جالسة بطريقة مستقيمة ولست متكئة بمرفقيك على الطاولة أو مسترخية بطريقة شبة نائمة على ظهر الكرسي.

#3

انسي الهاتف المحمول قليلاً خاصة إذا كنت في عشاء عمل أو مع أشخاص لا تعرفينهم جيداً، فالأفضل في هذه الحالة أن تتعرفي عليهم وتتحدثوا سوياً بدلاً من حمل الهواتف المحمولة فيسود الصمت والملل في المكان.

#4

اعطي الاهتمام الكافي للنادل وحاولي أن تنصتي جيداً لما يقوله بدلاً من سؤاله ليعيد ما قاله مرة أخرى.

#5

إذا كنت الشخص الأقرب لزجاجة الماء فيمكنك البدء بسكبها، ومن اللطيف أيضاً أن تقومي بعرض سكبها لأكواب من يجلسون معك على أن يقوم كل شخص بخدمة نفسه في المرة القادمة.

#6

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إياك والتحدث أثناء مضغك للطعام فهذه من المحرمات بالنسية لقواعد الاتيكيت، واحرصي على المضغ وفمك مغلق.

#7

قومي بتقطيع قضمة تلو الأخرى وتجنبي تماماً تقطيع طعامك بأكمله إلى لقيمات صغيرة وكأنك تعدين طبقاً لطفل صغير.

#8

لا تقومي أبداً بوضع الطعام في صحن غيرك أو العكس، إلا إذا كان هناك صحن للمقبلات للجميع فيمكنك حينها المشاركة.

#9

ليس من المسموح أن تقومي بتعديل مكياجك أو شعرك أو أياً كان على الطاولة، يمكنك الذهاب إلى المكان المخصص لذلك في المطعم ولكن احرصي على ألا تتركي الطاولة أثناء تقديم الوجبة أو أثناء تناولها إلا للضرورة القصوى.

#10

عند قيامك للمغادرة يفضل أن تدخلي الكرسي الذي كنت تجلسين فيه إلى مكانه ولا تتركيه في وسط الطريق لعدم التسبب بزحمة سير داخل المطعم.

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