أنواع من المكسرات الصحية عليك تناولها

تمتلئ المكسرات بقوى غذائية رغم حجمها الصغير، بها الدهون الصحية للقلب والبروتين والفيتامينات والمعادن، ويستعرض التقرير التالي فوائد تلك المكسرات بحسب موقع "هيلث".

مكسرات لفقدان الوزن

اللوز، الكاجو، الفستق.

جميع المكسرات متساوية تقريبًا من حيث السعرات الحرارية وفي تناولها باعتدال، يصبح كلها إضافات صحية لأي نظام غذائي، وحيث يتكونون من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف ما سيساعدك على الشعور بالشبع وقمع الشهية.

لصحة القلب

الجوز

في حين أن جميع المكسرات تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة وصحية للقلب، فإن الجوز (يحتوي 14 نصفًا على 185 سعرة حرارية و18 غراماً من الدهون و4 غرامات من البروتين) يحتوي على كميات عالية من حمض ألفينوليك صحي القلب (ALA)، وهو نوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في النباتات.

أشارت الأبحاث إلى أن ALA قد يساعد القلب، وأوضحت دراسة إسبانية عام 2006 أن الجوز كان فعالا مثل زيت الزيتون في الحد من الالتهابات والأكسدة في الشرايين بعد تناول وجبة دسمة.

أوصى مؤلفو هذه الدراسة، الممولة جزئيًا من قبل لجنة الجوز بكاليفورنيا، بتناول حوالي 8 حبات يوميًا لتحقيق فوائد مماثلة.

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لصحة العقل

الفول السوداني

تعتبر بقوليات من الناحية الفنية ولكن يشار إليها عمومًا بالمكسرات، فهي تحتوي على نسبة عالية من الفولات - وهو معدن أساسي لنمو المخ قد يحمي من التدهور المعرفي.

كما أنه خيارًا رائعًا للنباتيين، الذين يمكن أن يصابوا بالفولات، والنساء الحوامل، اللائي يحتجن إلى حمض الفوليك لحماية أطفالهن الذين لم يولدوا بعد من عيوب خلقية، مثل معظم المكسرات الأخرى، فإن الفول السوداني مليء بالدهون الصحية وفيتامين E، كذلك.

للحماية من الأمراض

اللوز

يعتبر منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية، ويحتوي اللوز على كمية أكبر من الكالسيوم مقارنة بأي نوع مكسرات آخر، ما يجعله طعامًا رائعًا للصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالألياف وفيتامين E، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب الخطير وربما الظروف الصحية مثل التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.