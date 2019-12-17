متى يُمكن للحامل ركوب طائرة.. طبيبة تجيب

قد تواجه السيدات حديثي الحمل، أزمة في تحديد الوقت المناسب لسفرهن، حيث تتساءل الكثير من النساء الحوامل، عما إذا كان من المسموح لهن السفر في مرحلة مبكرة أو في مرحلة لاحقة من الحمل أي بعد ثبات الحمل.

وردت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، خبيرة الأجنة في عيادة "آي في آي" لطب الجنين، أنه قبل الإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي النظر في العديد من الشروط قبل اتخاذ القرار، فالأمر يعتمد دائما على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.

وأشارت "ماركوفا"، إلى أنه يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم، كونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق.

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وأوضحت "ماركوفا"، أنه خلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمنا عادة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد، نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36، طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة، كما تعد فترة منتصف الحمل (من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28) مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها، وفقا للكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد.

ويُنصح للنساء الحوامل، اتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.

وقالت خبيرة الأجنة: "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة"، مشيرة إلى أن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق بمنع السفر أثناء الحمل.