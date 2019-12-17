منة فضالي تنشر صورها من سوريا أثناء تصوير مسلسل "مقابلة السيد آدم"

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال رحلتها الأخيرة في سوريا.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة: "تبدأ السعادة من داخلك ليس بالعلاقات أو العمل أو الأموال".

وتتواجد حاليا الفنانة منة فضالي، في سوريا، لتصوير مشاهد مسلسل "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.

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وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي، في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود.

ويتناول مسلسل "مقابلة مع السيد أدم"، قضية الإتجار في الأعضاء البشرية، وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية، في إطار بوليسي.

وكانت الفنانة منة فضالي، تحدثت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف، في منطقة حدائق الأهرام، بواسطة "توك توك"، أثناء ذهابها لتصفيف شعرها، بينما أفاد مصدر أمني بأنه لا توجد أي بلاغات تفيد بتعرض الفنانة لأي محاولة خطف أو سرقة.