كرمها الرئيس السيسي اليوم.. تعرف على الشابة الجزائرية دنيا زاد

رغم صغر سنها، كانت أحلامها لا تعرف حدودًا، وحياتها مليئة بالمواقف والخبرات التي اكتسبتها من خلال رحلاتها ومخالطة البشر والثقافات المختلفة، وهذا ليس غريبا على من أدمنت السفر مثل دنيا زاد، الشابة الجزائرية التي اقتطعت تذكرتها الأولى إلى خارج الديار وهي في عمر 18 عامًا، لتدرس الإنجليزية والتركية على ضفاف البوسفور.

ويرصد "هُن"، في التقرير التالي معلومات عن الشابة الجزائرية دنيا زاد التي كرمت اليوم في منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة.

- وهبت نفسها للعمل التطوعي لأجل الأطفال الذين يستحقون حياة أفضل.

- تتحدث 7 لغات منها اللغة الكورية والتي ساعدتها على الترحال من بلد إلى آخر.

- زارت 30 بلدًا، لذلك فكرت في مشروع "سافر مع دنيا"، لنقل ثقافتها وخبراتها التي اكتسبتها من الدول إلى الشباب.

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- في سن الخامسة عشر بدأت مشوارها بقصة "أحلام حكم عليها بالإعدام"، وجدت أنها نالت إعجاب من قرأها فقررت المواصلة في الكتابة.

- كانت مشاهد البؤس التي شاهدتها في بلاد الحروب شجعتها لمواصلة العمل التطوعي بهدف توفير حياة كريمة للأطفال في الدول المختلفة.

وتنتهي، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة "INSPIRE. D"، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم "WYF LABS"، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل، مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة "FREEDOM.E"، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط "MUFM".