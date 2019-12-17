نسرين طافش تشارك جمهورها بصور من جولتها في معبد فيلة بأسوان

شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش، جمهورها، بصور جديدة لها، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وطلبت الفنانة السورية، من متابعيها مشاهدة جولتها في أسوان من خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها على صفحتها، حيث قالت: "روحوا انستا ستوري أو السناب تبعي واتعرفوا على جمال أسوان ومعبد فيلة.. معبد الحب"

Advertisements

جدير بالذكر، أن الفنانة نسرين طافش، كانت التحقت بأسرة مسلسل "ختم النمر" بأسوان، وذلك من أجل تصوير عدد من مشاهدها هناك، وكان فريق العمل قد سافر إلى أسوان نهاية الأسبوع الماضي، ومن المخطط أن يستغرق التصوير 13 يوما، ثم العودة إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد.

ويعتبر مسلسل "ختم النمر"، هو التجربة الثانية للفنانة السورية نسرين طافش، في الدراما المصرية، بعد أن شاركت بمسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014.