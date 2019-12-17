إجابته أبكتها.. شابة كردية تسأل الرئيس السيسي في منتدى الشباب

وسط حضور كبير على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وخلال اللقاء المفتوح، تقدمت إحدى الشابات الكرديات المشاركات بالمنتدى، بسؤال للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحين أجاب على سؤالها انهمرت دموعها.

البداية جاءت عندما تقدمت الشابة الكردية، بسؤال الرئيس السيسي: "أين حقوق الإنسان للأكراد وتمكينهم، وما هي نصائحكم للأكراد في العالم ونحن نعيش دون أن نعلم ما هو مستقبلنا؟"، ليرد عليها عليها الرئيس قائلا "إن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، وأنه خلال السبعين عاما الماضية حدث تقسيم للدولة الكردية".

وخلال استكمال الرئيس لحديثه عن القضية الكردية، بكت الشابة، عندما قال الرئيس "نحن لا نقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب.. وأن الجسور دائما تمد بين الدول ولكن بالسلام".