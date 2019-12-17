من هي ناردين فرج مقدمة حفل ختام منتدى شباب العالم

بخطوات ثابتة، وإلقاء مُميز، وإطلالة بسيطة، طلت علينا، ناردين فرج، خلال حفل ختام منتدى شباب العالم، لتقديم فاعلياته، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعديد من الرموز السياسية والقبادية، فضلًا عن الشباب المشاركين في المنتدى من كل أنحاء العالم.

ولا يعتبر حفل اليوم، هو المرة الأولى التي تقف فيها "ناردين" أمام الرئيس، فقد برعت من قبل خلال الاحتفالية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إتمام مسجد "الفتاح العليم"، وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقدم "هن" معلومات عن ناردين فرج:

1- من مواليد مدينة الإسكندرية، وهي من أصول لبنانية.

2- بدأت العمل في الإذاعة، حيث شاركت في تقديم برنامج "عيش صباحك".

3- شاركت في إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل "هيتس إف إم".

4- تولت إدارة هذه المحطة وتدريب المذيعين الجدد.

5- في عام 2008 بدأت عملها بالتليفزيون، حيث قدمت برنامجا نسائيا يهتم بالمرأة المصرية.

6- ومن عام 2009 إلى 2011، قدمت برنامجين على قناة "ON TV"، أحدهما للنساء والآخر عن الأفلام وشباك التذاكر.

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7- ومن بعد ثورة يناير، قدمت ناردين برنامجا سياسيا في عام 2012 عن فترة الانتخابات الرئاسية.

8- زادت شهرتها حينما قدمت فقرة في برنامج "أرابز جوت تالنت أكسترا"، الموسمين الثالث والرابع، ثم انتقلت لتقديم برنامج "إي تي" بالعربي.

9- قدمت "ناردين"، برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" في عام 2017، وأيضًا برنامج "ذا فويس" في موسمه الرابع، برفقة الإعلامي السعودي بدر آل زيدان.

10- ناردين متزوجة من رجل أعمال ذي أصول لبنانية، ولديها ابنتان "مايا ودانا".

11- قدمت الاحتفالية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إتمام مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إنشائهما في وقت قياسي.

ختام منتدى شباب العالم

وتنتهي اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة "INSPIRE. D"، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم، "WYF LABS"، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل، مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة "FREEDOM.E"، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط "MUFM".