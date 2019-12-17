الامارات | ​الأمطار تغرق بيت "فاشينيستا" كويتية.. ردة فعلها غريبة!

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق بيت "فاشينيستا" كويتية.. ردة فعلها غريبة! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للعام الثاني على التوالي، يغرق منزل مدوّنة الموضة الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل بمياه الأمطار التي هطلت أمس الأول على االكويت.
ونشرت نهى مقاطع فيديو عبر حسابيها في "سناب شات" و"تويتر"، وظهرت فيها وهي تضحك وتمزح، كما نشرت مقطعاً لابنها وهو يرقص من الفرح، وبدت نهى غير مبالية وهي تطلب من مساعدتها في المنزل إعداد القهوة لها، الأمر الذي أثار الاستغراب من ردّ فعلها المرحة وعدم انزعاجها.
ووثقت نهى نبيل لحظة دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها، وبدت سلالم منزلها مثل الشلالات الصغيرة.
وتساءل كثيرون عن سرّ مزاجها العاليّ، وهي ترى منزلاً متضرراً من الأمطار بهذا الشكل، وذهابها الى التسوّق بعد ذلك.
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