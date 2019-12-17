الامارات | تفاصيل احتفالات استقبال العام الجديد في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفالات استقبال العام الجديد في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة، أطلقت الإمارة الموقع الإلكتروني الجديد www.raknye.com الذي يتيح للزوار فرصة تنظيم رحلتهم إلى الإمارة ومشاهدة عروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى باقة من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويعد الموقع نافذة للتعرف على تفاصيل الاحتفالات، بما في ذلك حجز تذاكر الحفل الذي ستغني فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم، والعراقي وليد الشامي.

وقالت اللجنة المسؤولة عن تنظيم احتفال رأس الخيمة بالسنة الجديدة: «تحظى احتفالات مناسبة رأس السنة باهتمام كبير، وقد استطاعت تكريس حضور قوي لها على مدى الأعوام السابقة، وتعززت هذه المكانة في أعقاب النجاح الذي شهدته احتفالات العام الماضي، إذ تم تسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

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وأضافت: «نتطلع إلى تحقيق رقمين قياسيين جديدين، كما أعددنا فعاليات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار».

ويعمل المنظمون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على المناطق المخصصة للعائلات التي ستضم ألعاب الأطفال والعروض الموسيقية الحية.

وستبدأ الاحتفالات عند الساعة الخامسة عصراً مع أنشطة مخصصة للعائلات، وحفل «الدي جي» ابتداءً من السادسة مساءً. أما حفل العشاء الغنائي فيبدأ عند السادسة مساءً، في حين تنطلق عروض الألعاب النارية مع قرب حلول منتصف الليل.

وستتضمن العروض هذا العام العديد من العناصر الجديدة، بما في ذلك استخدام طائرات من دون طيار، لإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، وصولاً إلى التشكيلات التعبيرية التي ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام العرض. كما ستتضمن احتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار.