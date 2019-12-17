تحذير: "السكري" يهدد صحتك مع كل قطعة من الأطعمة "سريعة التحضير"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

حذّرت دراسة حديثة من تزايد خطر الإصابة بمرض السكري النمط الثاني مع كل قطعة من الأطعمة "فائقة التجهيز"؛ مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة والخبز المعبأة على نطاق واسع،

وسجّل الباحثون في الدراسة التي نُشرت في عدد ديسمبر من مجلة "جما للتغذية"، زيادة بنسبة 5% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر لكل 100 جرام - أو أقل من نصف كوب - من الأغذية المصنعة فائقة الاستهلاك المستهلكة.

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والخطر المتزايد ينطبق حتى بين الأشخاص الذين يعانون من أنظمة غذائية صحية أو الوجبات الغذائية منخفضة السكر والملح والطاقة والدهون المشبعة، وفق ما يقول " برنارد سرور"، أستاذ التغذية في جامعة "باريس.

ويضيف: "كما يمكن أن يحتوي النظام الغذائي الصحي أيضًا على كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة للغاية، مثل المشروبات المحلاة صناعياً وشرائح فول الصويا النباتية وقضبان حبوب الإفطار مع الملونات والمحليات أو حساء البودرة الفورية".

وتابع أن العلاقة بين استهلاك هذه الأطعمة ومخاطر داء السكر النمط الثاني الموجودة في الدراسة "كانت مستقلة عن مؤشر كتلة الجسم أو تغير الوزن".