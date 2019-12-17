"غير الشكل الوحش".. "الكِرش" ينذرك بالخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لا يمثل محيط البطن الكبير "الكِرش" إزعاجًا كون مظهره سيئًا فحسب، إنما ناقوس خطر يجب الانتباه إليه للحفاظ على صحتنا، إذ ذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه يرتفع خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشفت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءا من 94 سم لدى الرجال، وبدءا من 80 سم لدى النساء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.