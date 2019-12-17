للأمهات.. أخطاء تجنبيها عند تحضير "ببرونة" طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

إعداد الأم رضعة الحليب الصناعي لطفلها الرضيع ليست بالسهولة التي يتصورها بعض الأمهات، فهناك خطوات مهمة يجب على الأم اتباعها لسلامة صحة رضيعها.

ويوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ"الخليج 365"، الأخطاء التي يجب على الأم تجنبها أثناء تحضير ببرونة طفلها:

1- لا بد أن نعلم أن اللبن الصناعي للضرورة فقط، لعدم كفاية لبن الأم أو انشغالها في العمل أو تناولها أدوية يمكن أن تضر بطفلها الرضيع.

2- تجنبي مزج الحليب الصناعي بالماء المغلي مباشرة، واتركه يبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا.

3- يتم اختبار حرارة الحليب الصناعي بوضع نقاط بسيطة على ظهر اليد، ويمنع لمس الحلمة باليد أو اللسان لأن هذا يتسبب في نقل البكتريا والفطريات لفم الطفل الرضيع.

4- معيار اختيار أفضل أنواع اللبن للطفل ليس السعر، لكن المعيار الأساسي أن يحافظ على معدلات النمو والتغذية المناسبة وألا يسبب مشاكل صحية للطفل.

5- يجب الالتزام بمقادير الرضعة الصحيحة من اللبن، وهي في الغالب مكيال واحد على 30 مل من الماء.

Advertisements

6- يجب على الأم عدم وضع كمية حليب أكثر من اللازم وتحضير كمية مناسبة للطفل تُشبعه ولا يتبقى منها شيئًا قدر المستطاع، ويُمنع إرغام الطفل على إكمال كمية الحليب المتبقية بعد الشبع.

7- إذا تبقت كمية من الرضعة يمكن تركها في باب الثلاجة واستخدامها خلال 48 ساعة بعد تدفئتها من خلال وضع الزجاجة في ماء دافئ، ويمنع غليه أو استخدام الميكروويف في تسخينه.

9- ممنوع وضع أي أدوية مع الحليب داخل الببرونة.

10- لا تنسي تعقيم الببرونة الخاصة بطفلك من خلال الماء الساخن بعد كل رضعة، ثم تركها تجف والاحتفاظ بها في مكان نظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.

11- يجب تغيير الببرونة دوريا وعدم استخدامها لأشهر طويلة، والتأكد من عدم انسداد ثقب الحلمة قبل كل رضعة، ويراعى اختيار الأنواع الجيدة وأن تكون الحلمة مرنة ولينة لكي لا تؤذي فم الطفل.

12- ينبغي إعطاء الطفل القليل من الماء بعد الرضعة لتنظيف الفم والحفاظ على الأسنان من التلوث.

13- عدم ترك الببرونة في فم الطفل وهو نائم لمنع اختناقه.

14- عدم مشاركة الببرونة الواحدة لأكثر من طفل لمنع انتقال العدوي.