لقاء الخميسي ترد على منتقديها: كل واحد يبص في ورقته

سلسلة من الانتقادات والسخرية وجهت للفنانة لقاء الخميسي، خلال الآونة الأخيرة، لكونها من أكثر الفنانات اللاتي يتفاعلن بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فدائمًا ما تحرص الفنانة على مشاركة تفاصيل حياتها عبر حساباتها المختلفة، وهو ما قد جعلها محل الانتقادات من المتابعين والرواد، وشاركت لقاء صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأرفقت لقاء، تعليقًا على الصورة التي شاركتها وضحت من خلالها كم الانتقادات والتنمر التي تعرضت لها، في منشور طويل قالت خلاله: "لقاء، هو دا أنا، يافنانة، بتكتبي بالإنجليزي ليه ؟، يافنانة إنت بتلبسي مفتوح ليه ما تلمي نفسك، يوه مالك لابسة مقفل كدا ليه، إنت قصيتي شعرك ليه؟ شكلك وحش؟، إنتي طولتي شعرك ليه؟ شكلك بلدي، إنتي بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ماتصلي، إنتي متصورة كدا ليه؟ فينك يا منصف؟ إنت سالت إيدك خالص".

وأضافت خلال منشورها قائلةً: "أحب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما أنا، وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما أنا ولو أحيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا، شكراً".

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ووجهت لقاء رسالة خاصة للأشخاص الذين يتنمرون عليها قائلةً: "أما عن هؤلاء المتنمرين الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر، ياجماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما أنا وأنا بحبهم".

وأشارت خلال منشورها: "أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لاشغل ولا مشغله غير إهانة الناس وفرض أرائهم على الآخرين بدون اي احترام للحريات واختلاف الاّراء والطبائع والأفكار.. ياجماعه وفروا وقتكم الثمين في شيء أهم من أنكم تتابعو شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".

واختتمت منشورها، قائلةً: "المهم أنكم تبقو كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش، تملو علينا أرائكم الجدلية، ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم، الحياة لا تحتمل، احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر، يمكن تعيشو احسن، خليكم في حياتكم ودعو الخلق للخالق، ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله، كل واحد ليه حياته، كل واحد يبص في ورقته".