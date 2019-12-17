مايا مرسي تشيد بتصريحات وزيرة البيئة بشأن التجربة المصرية لتمكين المرأة

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بتصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بشأن التجربة المصرية لتمكين المرأة المصرية خلال مشاركتها في اللقاء رفيع المستوى عن المرأة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك خلال فاعليات يوم المرأة ضمن فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدكتورة ياسمين فؤاد، عبرت عما وصلت إليه المرأة المصرية من مكتسبات، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة وتمكينها كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بوزيرات مصر، مؤكدة أنهن فخر لكل امرأة مصرية، وخير من يشرف مصر في المحافل الدولية.

كما أشادت رئيسة المجلس القومى للمراة بتصريحات وزيرة البيئة فيما يخص الدور المهم الذي تقوم به المرأة المصرية في حماية البيئة ومحاربة تغير المناخ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن وزيرة البيئة، أشادت خلال مشاركتها فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالتجربة المصرية فى تمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا، مضيفة أنها أخذت وضعها في أعلى مستويات العمل العام وصولا إلى الثقة في قدرتها وحصولها على نسبة 25% من التمثيل البرلماني المقبل، ووصولها إلى 8 وزيرات تعمل على ملفات صعبة ومهمة.