بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم.. معلومات عن ماريتا عاصي الحلاني

أبهرت الجميع بصوتها العذب الهادئ، خلال مشاركتها في فعاليات مُنتدى شباب العالم، التي تشهده مدينة شرم الشيخ، فلم يكن الأمر صعبًا عليها في إثبات موهبتها، فهي تنتمي لعائلة فنية، كونها ابنه الفنان عاصي الحلاني، فتألقت "ماريتا"، حينما قامت بغناء "بشرة خير"، ما جعل الكثيرين يثنون على صوتها وموهبتها الفنية.

وحرص والدها الفنان عاصي الحلاني، على تشجيع ماريتا، من خلال مشاركة مقطع الفيديو التي تغني به، عبر حسابة الرسمي على موقع "تويتر"، وأرفق تعليقًا عليه،"ماريتا الآن في شرم الشيخ".

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن ماريتا ابنه الفنان عاصي الحلاني، بعد مشاركتها في منتدى الشباب، خلال السطور التالية.

- ماريتا الحلاني، مواليد 1 فبراير 1997، وتبلغ من العمر 22 عامًا، ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت.

- ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.

- مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغاني.

- دخلت مجال الغناء قبل شقيقها الوليد بسنوات، وخلال أحد اللقاءات صرح والدها الفنان عاصي الحلاني، إنه لا يسمح لها سوى بالغناء في المهرجانات الكبيرة، "مشوار ماريتا الفني يُخطط له باحتراف، وأنا دقيق جدًا لناحية مشاركتها في الحفلات من عدمها، وأرفض أن تغني في الأفراح والمناسبات الخاصة، لكي يكون طريقها الاحترافي مدروسًا ومميّزًا نوعًا وليس كمًا".

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- قامت بغناء تتر مسلسل "بردانة أنا"، بطولة كارين رزق الله ووسام حنا وبديع أبو شقرا، بالإضافة لمشاركتها في بعض مشاهد المسلسل وظهرت ببعض الكدمات على وجهها، بالإضافة لارتدائها الحجاب، حيث كان دورها هو الفتاة المعنفة من الذكر.

- شاركت ماريتا الغناء مع والدها في أحد اكبر الأفراح في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال عام 2015، وقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته للعروسين وفي إطلالة فريدة ومميّزة شاركته إبنته النجمة الصاعدة ماريتا الحلاني الغناء، وعبر عن سعادته بمشاركة ماريتا الغناء حيث قال عبر صفحته على"إنستجرام"، فرح ليلة البارحة في بيروت ومعقول تكون ماريتا حبيبتي وما تغني معي على المسرح هيدا احلى شعور.

وكانت "ماريتا" أعربت لـ"الوطن" عن سعادتها البالغة لمُشاركتها بالغناء في منتدى شباب العالم، قائلة: "أحب مصر كثيرًا، ومدينة شرم الشيخ ساحرة، ومنتدى شباب العالم نجح في جمع ثقافات العالم على أرض واحدة".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.