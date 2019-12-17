أب يتكفل بنفقات حفل زفاف ابنته: مش عايز أضغط عريس بنتي

شعر بمعاناة الشباب، من العادات الاجتماعية التي كبلتها الماديات، فقرر التخفيف على خطيب ابنته، حيث بادر والد عروس في الإمارات تخفيف الأعباء المالية عن الزوج، الذي كان سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك لتوفير نفقات حفل الزفاف.

وأقيم الفرح في الإمارات، في منزل والد العروس بدلًا من صالة الأفراح، وسط إشادة بدور والد العروس، والتخفيف من كاهل النفقات على خطيب ابنته.

وبحسب ما ذكره موقع "الإمارات اليوم"، نشر الأب الذي يدعى بن مهاه المزروعي، صورة لمنزله عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب: سألني العريس أين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج قلت ماهي التكلفة المالية المرصودة وهل هناك ترتب قرض بنكي، قال نعم، قلت: اعد القرض للبنك واعمل حفلتك ببيت العروس وانتهينا رد عليا لماذا يا عمي، قلت أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الابتسام".

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وتدفقت الردود على تغريدة الأب، كما تناقلها عشرات الآلاف وسط إشادات واسعة بتصرف الأب الذي كسر التقاليد المتبعة في إقامة حفلات زواج باهظة يعاني منها المقبلون على الزواج في دول الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.