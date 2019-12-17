مجموعة أوسكار دي لارنتا لما قبل خريف 2020.. ثلاثيّة الأبعاد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لمجموعة ما قبل خريف 2020، تطلّع المصمّمان المبدعان فرناندو غارسيا، ولورا كيم إلى عالم التصميم الداخلي والهندسة المعمارية لبث القوام الجديد في أحدث مجموعة لأوسكار دي لارنتا.

ودفع فيلم "I Am Love"، بطولة الممثلة المخضرمة تيلدا سوينتون، المصممين لإلقاء نظرة على الهندسة المعمارية في ميلانو، والتي ظهرت في التشكيلة على شكل تفاصيل معقدة، بالإضافة إلى طبعات ورق الجدران والسجاد على شكل قماش الجاكار.

فتضمّنت المجموعة الفساتين القطنية المطبعة ومعطف الجاكار المنسق مع فستان مطابق بحزام الخصر، وأتت العديد من القطع بأكثر التفاصيل إثارة للاهتمام تمثلت في تطريزات ثلاثية الأبعاد جديدة تم تطويرها في الهند، حيث تمّ دمج كل قطعة من القماش مرتين إلى ثلاث مرات، قبل أن تُخيط على الفساتين.

وصرح غارسيا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد تقنية التطريز الصحيحة التي ستُقرأ، ولكنّه ذات جانب طموح؛ الأمر يتعلق بتحويل القوالب إلى ملابس دون أنْ تبدو وكأنها زيّ، مضيفًا أنّ هذه التقنية لم تكن موجودة في منزل أوسكار دي لا رنتا من قبل.

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كانت النتائج، خاصة على التوبات وأكمام التصاميم المسائية بالأبيض والأسود ناجحة، حيث بدتْ مثل القوالب الداخلية المزدهرة والنباتات الزهرية بطريقة رومانسية، وتمّ تكرار الفكرة مع عرض الأحذية الجديد والأول من نوعه من العلامة الامريكية على الصنادل الجلدية والكعوب.

أما فيما يخصّ ملابس النهار، فضّل الثنائي غارسيا وكيم تقديم تصاميم نظيفة وأقل موضوعية، شملت خيارات الجلود الملوّنة والتي تمّ تنسيقها مع قطع الحياكة المتنوّعة، كما هو الحال في تنورة ميدي خضراء داكنة منسقة مع قميص هندسي مطابق، أو بدلة جمبسوت بلون سيينا.

وشملت بقية التشكيلة توقيعات العلامة التجارية، مثل البدلات الأنيقة أو معطف الأوبرا الأحمر المتعدد الطبقات من قماش التول الرائع لخريف 2018، والذي ظهر مجددًا لهذا الموسم بطبقات أخفّ من التول الأسود التي تحيط بقاعدة من قماش الجاكار المطبع بالأزهار.

اكتشفي مجموعة أوسكار دي لا رنتا لما قبل خريف 2020، ما رأيكِ بها؟