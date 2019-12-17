الامارات | أظافرك تكشف مشاكلك الصحية..هذا ماتقوله

شكرا لقرائتكم خبر عن أظافرك تكشف مشاكلك الصحية..هذا ماتقوله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرتبط شكل الأظافر بالحالة الصحية وأي تغير في شكل الظفر أو لونه قد يشير إلى مشاكل صحية، بجسب موقع "فوكوس" الطبي الألماني، الذي يؤكد على ضرورة أخذ تغيرات الأظافر على محمل الجد لأنها تدل في الواقع على إصابة الجسم بأمراض خطيرة كأمراض القلب والرئة والكبد.

وفيما يلي بعض المؤشرات التي تعطيها الاظافر:

- بقع بيضاء على الأُظفورهي غالبا جيوب هوائية غير ضارة تنشأ عندما ينمو الأُظفور.

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- اللون البني الداكن القريب إلى بقع سوداء لا يتغير شكلها دليل محتمل على سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني).

- شقوق الأظافر تشير إلى وجود التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية.

- إذا تغير شكل الأُظفور فجأة وأصبحت خشنة فذلك يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الرئة.