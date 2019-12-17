دون تكلفة.. أفكار سهلة لزينة الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري: تبحث الكثير من العائلات هذه الأيام عن أفكار سريعة ورخيصة لتزيين المنزل خلال الكريسماس، خاصة مع زيادة أسعار الزينة. نقدم لكم بعض الأفكار البسيطة لتزيين منازلكم ولن تكلفكم الكثير، بحسب ما أوضح موقع "Asia one" - الشاليموه استخدم الشاليموه أو عصا الحلويات الملونة، لتشكيل دائرة ثم لصقها بالغراء معًا، وفي المنتصف ضع أي قطعة زينة، ولا تنس ربط الدائرة بشريط أحمر أو أخضر. - لاصق استخدم الشرائط اللاصقة الملونة لصنع شجرة كريسماس جذابة وبسيطة، بزوايا مختلفة كي تحصل على الشكل المخروطي لشجرة الصنوبر. Advertisements - أكواب الصنوبر اجمع قطع الصنوبر داخل أكواب زجاجية طويلة، ولا تنس إضافة اللمبات الصغيرة، كي تحصل على جو رومانسي جذاب. - الشجرة السلم جرب تزيين السلم الخشبي بطريقة تشبه شجرة عيد الميلاد، مع وضع كرات صغيرة للأطفال، وأنوار بسيطة. - الصنوبر استخدم الصنوبر في صنع شجرة كريسماس صغيرة، وثبتها على قطع فلين باستخدام الغراء.

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