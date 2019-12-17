2.3 مليار يعانون من الوزن الزائد.. والدول "الفقيرة" الأكثر تضررا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الإثنين، أن نحو 2.3 مليار من الأطفال والبالغين يعانون من فرط الوزن حول العالم، وأن أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم.
وذكر التقرير الذي نُشر في مجلة العلوم الطبية "لانسيت"، أنّ الدول الأكثر تضرراً تقع في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث إنّ ثلث الدول الأكثر فقراً في العالم تواجه مستويات عالية من البدانة ونقص التغذية، فيما يٌعرف باسم العبء المزدوج لسوء التغذية، وهي ناجمة عن الوصول العالمي إلى الأغذية فائقة التصنيع ونقص أسواق الأغذية الطازجة، وسيطرة متاجر السوبر ماركت الكبرى على السلسلة الغذائية.
وقال المعد الرئيسي للدراسة فرانسيسكو برانكا مدير قسم التغذية من أجل الصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية: "نواجه واقعا جديدا في مجال التغذية، لم يعد بمقدورنا وصف البلدان بأنها منخفضة الدخل وتعاني من نقص التغذية، أو عالية الدخل ولا تهتم إلا بالسمنة".
وأضاف أنه من أجل معالجة المشكلة، هناك احتياج إلى تحول عميق في نظام الغذاء، من الإنتاج إلى التصنيع مرورا بالتجارة والتوزيع والتسعير والتسويق ووضع العلامات إلى الاستهلاك والنفايات.
وأوصى التقرير بتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات وتقليل استهلاك اللحوم وتفادي الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون المشبعة وغير المشبعة والملح.
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