تسريحات شعر طويلة للمناسبات على غرار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تبحث كل سيدة عن تسريحة سهلة لشعرها . وإن كنت من صاحبات الشعر الطويل او تملكين غرة طويلة، اعتمدي هذه التسريحات على غرار النجمات. وتعتبر الغرة عموماً، موضة رائجة وهي الاكثر رواجاً . كما يمكن تنفيذها الى جانب عدد كبير من قصّات الشعر. ولا شكّ أن تسريحات الشعر الطويل تلعب دوراً هاماً في ابراز جمال المرأة. فهي تضفي سحراً خاصاً على إطلالات المرأة وتعبّر عن شخصيتها أحياناً.

يارا

غرّة أماميّة كثيفة تغطّي الجبين

غرة أمامية كثيفة

إذا كنتِ تتحلّين بالجرأة، اعتمدي مع شعركِ الطويل غرّة أماميّة كثيفة تغطّي الجبين بأسلوب عصريّ مواكب لخطوط الموضة أو لف الخصلات بعد تقسيمها وتجديلها ومن ثمّ جمعها بشكل مبتكر ومميّز إلى الأعلى بعيداً عن الوجه بأسلوب يتناسب مع مختلف سهرات ومشاوير الصيف.

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الأكسسورات وأطواق الشعر بمختلف أحجامها

نوال الزغبي بتسريحة مع طوق الشعر الذهبي

الأكسسورات لها دور كبير على تسريحات الشعر الطويل، لمسة من الأناقة تضيفينها إلى الخصلات، اختاري منها البارزة أو الناعمة المرصّعة بالمعادن والكريستال وفق ما تتطلّبه المناسبة التي تنوين تلبيتها، كذلك أطواق الشعر بمختلف أحجامها والماسكات الجانبيّة التي تعتبر من الصيحات التي تلقى الكثير من الرواج أو أربطة الحرير ذات النقوش الملوّنة والملفتة.

التنوّع في تسريحات الشعر الطويل الخاصّة بالشعر الطويل ستبعد عمّن تتحلّى به الملل، فالإطلالات لن تكون متشابهة على الإطلاق، اختبري

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تسريحة الـ Ponytail المنخفض

تسريحة Ponytail المنخفض

الـ Ponytail المنخفض المثبت بشريط حريريّ أو رباط أنيق مع شعر أملس مسحوب إلى الخلف، مع فرق جانبيّ أو وسطيّ وفقاً لما يتلاءم مع وجهكِ وأسلوبكِ الخاصّ.

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السنبلة الطويلة المتدلّية على الظهر

جرّبي أيضاً جديلة السنبلة الطويلة المتدلّية على الظهر أو على إحدى الكتفين مع شريط حريريّ حول مقدّمة الرأس.

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