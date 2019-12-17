أفكار مكياج عصرية مثالية لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي بالإمكان اعتمادها لحفل نهاية العام، إلا أننا في هذا المقال، اخترنا لك من بينها الأجمل والأكثر عصريةً ولفتاً للأنظار، فصيحات المكياج كثيرة وتحتاج الى الكثير من الوقت للاطلاع عليها كلها، واختيار الأفضل من بينها. فتعرفي الى مجموعة أفكار مكياج عصرية ستشكل خياراً رائعاً لحفل نهاية العام.



مكياج العيون اللامع

مكياج العيون اللامع



إذا كنت من متابعات موضة المكياج، فلا شك أنك أصبحت تعرفين أن المكياج اللامع هو موضة مكياج رائجة جداً لهذا الشتاء، بالتالي هو يشكل خياراً رائعاً لحفل نهاية العام، إذ سيمنحك إطلالة احتفالية جذابة جداً ومضيئة. لكن احرصي على تطبيق الظلال اللامعة عند مدمع العين وزاوية العين الداخلية، أما زاوية العين الخارجية فطبقي عليها ظل العين باللون النيود المات.

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مكياج عيون أجنحة الطيور السموكي

مكياج عيون أجنحة الطيور السموكي



يجمع مكياج العيون هذا ثلاثة من أجمل أساليب مكياج العيون، وهي: مكياج السموكي، مكياج عين القطة، ومكياج العيون الغرافيكي. بحيث يمزج هذه الأساليب معاً بهدف الحصول على مكياج عصري جذاب جداً ولافت. ارسمي بالكحل حرف V عند زاوية العين الداخلية، من ثم امرجيه برفق لإنشاء ظلال دخانية ناعمة.

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المكياج البرغندي الموحّد

المكياج البرغندي الموحّد



يجمع البرغندي ما بين درجات الأحمر الدافئة والباردة، الأمر الذي يجعله مثالياً ومتناغماً مع جميع ألوان البشرة. لذلك، إذا كنت غير مستعدة للتخلي عن النغمات الترابية في حفل نهاية العام، ننصحك باعتماد المكياج البرغندي الموحد، بحيث تستخدمين فيه ظلال العيون وأحمر الشفاه بلون البرغندي، مع تطبيق البلاش الخوخي على الوجنتين والجبين.

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مكياج العيون السموكي الأسود

مكياج العيون السموكي الأسود



يعد مكياج العيون السموكي من أكثر أساليب المكياج جمالاً ورواجاً للمناسبات والحفلات. فإذا كنت من محبات مكياج العيون الدخاني، اعتمديه لحفل نهاية العام هذه السنة، لكن بطريقة حادة وجذابة ولافتة، بحيث تعتمدين ظلال العيون السوداء وتطبقينها بأسلوب السموكي، مع تظليل الجفن السفلي أيضاً بالظلال نفسها.

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المكياج النيود

المكياج النيود



إنه مكياج جذاب ومشرق جداً، مما يجعله خياراً مناسباً لحفل نهاية العام، فهو بالدرجة الأولى يتناغم مع جميع ألوان البشرة وأيضاً مع لون الفستان الذي ترغبين في ارتدائه. كما أنه مثالي لمحبات المكياج الناعم والألوان الهادئة. استخدمي ظلال العيون النيود فوق الرمش العلوي، وارسمي بها خطاً ناعماً على طول منبت الرمش السفلي. واعتمدي أحمر الشفاه باللون نفسه.

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