لهذا الشتاء.. عطور شرقيّة بنفحات دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تغلب على مجموعات العطور التي تقدّمها العلامات التجارية مع بداية كل موسم شتوي، التركيبة الدافئة التي تمثّلها مكوّنات شرقية حسّية. فالأجواء الباردة التي تسيطر على هذا الفصل، تحتاج إلى روائح تدوم لفترة أطول وتبعث الدفء في طلّتك.



في ما يأتي، أحدث العطور التي أُطلقت في العام 2019 والتي ستشكّل خياراً مناسباً لك في موسم الشتاء.



1. عطر Tom Ford Soleil Neige

عطر Tom Ford Soleil Neige



هو عطر شرقي- زهري للرجال والنساء، أصدرته علامة توم فورد في العام 2019. يتألف هذا العطر من توم فورد من مقدّمة غنيّة بعطر البرغاموت وبذور الجزر، ومن قلب تفوح منه روائح الورد والياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء والورد التركي. أما قاعدة العطر فتتكون من خلاصة العدان والجاوي والفانيليا.

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2. عطر Nars Audacious

عطر Nars Audacious



هو العطر الجديد من Nars، يتميّز بتركيبة زهرية-خشبية- مسكية. أطلقت العلامة هذا العطر في العام 2019 وهو يتألف من مقدمة من عطر الفرانجياني والبخور وقلب غنيّ بخلاصع زهرة تياري وخشب الصندل. في حين تتكوّن قاعدة العطر من أخشاب الأرز والمسك الأبيض.

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3. عطر Dior Joy Intense

عطر Dior Joy Intense



استطاع هذا العطر من ديور أن يتصدّر لائحة مبيعات العطور العالمية. أصدرته الدار الفرنسية في العام 2019 وهو غنيّ بخلاصة البرغاموت وزهر البرتقال والياسمين. أما قاعدة العطر فشرقية من التونكا وخشب الصندل والفانيليا والمسك.

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4. عطر Mon Guerlain Intense

عطر Mon Guerlain Intense



هو الأحدث ضمن خط عطور Mon Guerlain للعلامة الفرنسية والذي أطلقته في العام 2019. يأتي هذا العطر بتركيبة شرقية- خشبية، مع مقدمة من عطر الخزامى واليوسفي والبرغاموت، وقلب غنيّ برائحة زهور السوسن والورد والفل وفانيليا تاهيتي وفانيليا مدغشقر. في حين تفوح من قاعدته روائح الباتشولي والعرق سوس وخشب الصندل والمسك الأبيض.

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5. عطر Hermès Twilly Eau Poivrée

عطر Hermès Twilly Eau Poivrée



هو عطر تشيبر-زهري أطلقته دار Hermès عام 2019 ويتألف من مقدمة من خلاصة الفلفل الوردي، فيما تفوح من قلبه نفحات الورد الغنيّة وتتكوّن قاعدته من الباتشولي.

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6. عطر YSL Libr

عطر YSL Libr



قدّمت علامة YSL هذا العطر عام 2019 بتركيبة شرقية دافئة، يتألف من مقدّمة غنيّة بعطر اليوسفي والخزامى والكشمش الأسود والبرتقال المر، ومن قلب من عطر الياسمين والخزامى وبراعم البرتقال. أما قاعدة العطر فتتكوّن من فانيليا مدغشقر وأخشاب الأرز ودهن العبر والمسك.

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