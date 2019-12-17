أسئلة عن البوتكس يجيب عليها أشهر طبيب تجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - قد تكونين سمعتِ بالدكتور Tijion Esho من برنامجه الواقعي أو ربما تكونين قد شاهدتِ أعماله عند العديد من حسابات المشاهيرعلى موقع إنستقرام، أو ربما تكونين قد رأيت اسمه في قائمة أفضل 100 طبيب في العالم. الدكتور إيشو هو الاسم الذي يجب معرفته في عالم التجميل، بوجود عياداته في لندن ودبي ونيوكاسل- وعيادة فاخرة جديدة على أحدث طراز في ويمبلدون تّفتتح في بداية ديسمبر... طبيب التجميل أجاب في موقع “Hello Magazine” على عدة أسئلة حول البوتكس تّطرح عليه يومياً هي حقاً هاجس للنساء:

1. ما هو البوتكس؟

البوتكس يجعل البشرة تبدو بخطوط رفيعة

البوتكس هو في الواقع اسم تجاري لبروتين "توكسين البوتولينوم"، أو السم العصبي الذي يشلّ العضلات موقتًا عندما يتم حقنه، عن طريق منعهم من إرسال رسائل من أعصابنا إلى عضلاتنا. يسمح بالاسترخاء ما يجعل البشرة تبدو أكثر سلاسة مع خطوط رفيعة، حيث تتلاشى التجاعيد وتختفي.

إقراي أيضاً: بوتكس كيت ميدلتون يثير ضجة... ما حقيقة الأمر؟

2_أين يمكنني الحصول على البوتوكس؟

الإستخدام الأكثر شيوعًا هو مستحضرات التجميل لتخفيف التجاعيد، ومنع ظهور تجاعيد جديدة على الوجه. الهدف دائمًا هو استخدام كميات صغيرة من البوتكس لإنشاء مظهر ألطف. علينا الإنتباه أنّ عضلات الوجه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيبته، لذا عليكِ التفكير في كيفية تحركهما معًا من أجل خلق مظهر طبيعي.

للبوتكس قدرات تجميلية عديدة على الوجه، يمكن استخدامه لرفع الحاجب والشفة وطرف الأنف. كما أنّه يُستخدم لعلاج ابتسامة وتخفيف حدة الفكّ عن طريق علاج تضخم كتلة العضلات (وهي حالة يتم فيها توسيع عضلات الفك).

في أماكن أخرى من الجسم، يُستخدم البوتكس للعديد من الاستخدامات الأخرى في الطب، مثل علاج التعرق الزائد، المعروف باسم فرط التعرق، عن طريق سدّ الأعصاب التي تتحكم في غدد العرق والعديد من الحالات الطبية الأخرى. إنّه فعّال في علاج الترسّبات، ومشاكل المثانة، والتشنّجات الصوتية. في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على البوتكس لعلاج الصداع النصفي المزمن أيضًا.

Advertisements

3_ هل يؤلم البوتكس؟

لا. البوتكس عمومًا خالٍ من الألم بخاصة عند استخدام إبرة صغيرة ناعمة. تستغرق العملية برمتها بضع دقائق فقط، وفي معظم الحالات، لن تكون المناطق التي يتم حقنها ملحوظة، حتى تتمكنين من الاستمرار في يومك العادي من دون أن يشك أحد في شيء!

4_ ما هي مخاطر البوتوكس؟

د.ايشو

لا يوجد أيّ إجراء طبي أو تجميلي من دون مخاطر، لكن يمكن أن يكون آمنًا عندما تطلبين العلاج من طبيب محترف مؤهّل تمامًا، مثل الطبيب أو الممرضة أو طبيب الأسنان. بعض المخاطر ناتجة عن الإبرة مثل النزيف والكدمات والعدوى؛ مخاطر أخرى تنطوي على آثار ضارة على العضلات المحيطة، على سبيل المثال، جفن متدلٍّ عندما يتم حقن البوتكس في الجبهة، التي تؤثر على العصب الذي يزود الجفن العلوي، وتزداد المضاعفات مع البوتكس من دون أيّ ضرر دائم.

قد تكون هناك أيضًا عواقب طويلة المدى، بسبب الإفراط في استخدام البوتكس. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر إلى ترقّق وإضعاف مفرط في العضلات المعنية. لذلك، من المهم الانتظار حتى يزول التوكسين قبل الحقن بمزيد من الحقن. المفتاح هنا مرة أخرى، هو البحث عن طبيب مهني ماهر وذي خبرة يعالجكِ وفقًا لذلك ".

5_ إذا توقفت عن إستخدام البوتوكس، هل سأبدو أسوأ؟

لا، هذه خرافة. إذا توقفتِ عن استخدام البوتكس، فسوف تعود مع مرور الوقت الخطوط والتجاعيد التي كنت تعانينها قبل العلاج، ولكن لأنّكِ الآن قد رأيتِ نفسكِ خالية من التجاعيد، ستلاحظين الفرق بشكل أكبر، ويمكن أن تنظري بشكل أكثر سلبية إلى مظهركِ القديم قبل العلاج.