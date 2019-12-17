ألوان شعر شتوية رائجة جداً مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - إذا كنت ترغبين في تغيير لون شعرك، لكن قبل ذلك تريدين الاطلاع على أجدد ألوان الشعر لهذا الشتاء، بهدف الحصول على إطلالة عصرية تحاكي أحدث صيحات الشعر، فإننا استوحينا لك مجموعة مميزة من أجدد ألوان الشعر الشتوية من النجمات العالميات، فاختاري من بينها ما يلائمك ويتناغم مع لون بشرتك.



الهايلايت الأشقر

الهايلايت الأشقر



خلال أشهر الشتاء، تفتقد المرأة الدفء والإشراقة التي تمنحها إياها الشمس لبشرة وجهها، لذلك فإن الهايلايت الأشقر هو أفضل وسيلة لإعادة الدفء الى بشرتها، حيث أن تطعيم الشعر بخصلات شقراء ذهبية هو أحدث موضة ألوان الشعر لهذا الشتاء، وستناسبك كثيراً إذا كان لون شعرك داكناً وتمتلكين بشرة فاتحة. فاعتمديه على طريقة جيزيل بوندشين.

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الزهري

الزهري



يعد الشعر الزهري إحدى صيحات ألوان الشعر الأكثر بروزاً هذا الشتاء، حيث نراه بكثرة بين النساء عموماً والنجمات بشكل خاص، وهو لون يضفي الحيوية على إطلالة المرأة خلال أشهر الشتاء الباردة، فاعتمديه على طريقة سارة بوتيمبا sarah potempa. علماً أنه لون يتناغم كثيراً مع البشرة البيضاء والفاتحة.

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البني الداكن

البني الداكن



البني الداكن هو لون الشعر الأكثر دفئاً لفصل الشتاء، وهو رائج جداً هذا الشتاء، ويتناغم مع ألوان البشرة كافة، فيمنح المرأة إطلالة شتوية دافئة وعصرية. وهو سيكون خياراً ملائماً للنساء اللواتي يملن الى ألوان الشعر الدافئة بعيداً عن الألوان الجريئة أو الفاتحة. فاستوحيه من النجمة shay Mitchell.

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النحاسي

النحاسي



إنه لون شعر نابض بالحياة، ويجعلك تحصلين على إطلالة مختلفة تماماً وحيوية، فهو أحد ألوان الشعر الرائجة لهذا الشتاء. وفي حال كنت ترغبين في اعتماده، احرصي على التمسك بالنغمات النحاسية، بعيداً عن النغمات التي تجعل شعرك يبدو بلون أحمر أو برتقالي. اعتمديه على طريقة النجمة Madelaine Petsch.

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البني الكستنائي

البني الكستنائي



لون الشعر البني هو اتجاه واضح وبارز ضمن ألوان الشعر لهذا الشتاء، فإضافة الى البني الداكن، يعد البني الكستاني إحدى صبغات الشعر التي ستكون رائجة جداً خلال الأيام المقبلة. وفي حال رغبت في اعتماد هذا اللون، احرصي على استخدام أنواع الشامبو الخالية من الكبريتات للحفاظ على لون شعر منعش وحيوي. فاعتمديه على طريقة عارضة الأزياء العالمية Jasmine Danielle Tookes.

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الأشقر الفراولة

الأشقر الفراولة



سيكون الأشقر الفرولة خياراً رائعاً لأي من النساء الشقراوات اللواتي يرغبن في تبديل لون شعرهن هذا الشتاء من دون أن يحدثن تغييراً كبيراً، فهو لون رائج جداً ويضفي على المرأة مظهراً عصرياً جذاباً. فاعتمديه على طريقة جيسيكا شاستين Jessica Chastain.

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