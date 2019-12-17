زيت السمسم للشعر والبشرة.. فوائد وتجربة شخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - جدول المحتوى:

1. العناصر الغذائية التي يحتوي عليها زيت السمسم وكيفية إستخدامه 2. فوائد إستخدام زيت السمسم للبشرة 3. فوائد زيت السمسم للشعر خاصة الخشن والأبيض 4. تجربتي مع زيت السمسم للشعر 5. أضرار زيت السمسم على الشعر والجلد

يتمتّع زيت السمسم أو كما يُطلِق عليه البعض صفة "ملك البذور الزيتية" بفوائد تجميلية عديدة لا تقلّ أهمية عن كريمات العناية بالبشرة والروتين الجمالي. زيت السمسم مجموعة نباتات يتمّ حصادها من أجل يذور صالحة للأكل؛ وموطن هذه النباتات الأصلي هو شرق أفريقيا والهند، لكنها تنمو حاليًا في العديد من البلدان حول العالم. ويتكوّن الزيت من بذور السمسم الخام والمضغوطة وله إستخدامات طبيّة وتجميلية، وهوغنيّ بالمواد المضادة للأكسدة التي تفيد صحتك بشكل كبير. السؤال الرئيسي: هل إستخدام الزيت مفيد لبشرتك، وشعرك؟ ننصحك بالقراءة لمعرفة المزيد حول خصائص هذا الزيت، وما الذي يمكن وما لا يمكن فعله لبشرتك وشعرك:

العناصر الغذائية التي يحتوي عليها زيت السمسم وكيفية إستخدامه

زيت السمسم



يحتوي زيت السمسم على فيتامين (E) الذي يمكن أن يساعد في حماية خلايا الجلد من الأضرار الناجمة عن العوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتلوّث والسموم، ويحتوي أيضًا على العديد من المركبّات "الفينولية"، والتي تمنحها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. ويحتوي أيضًا على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية. هذه الأحماض مرطّبات فعّالة يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتكِ ناعمةً ومرنة (حمض الأوليك، وحمض النخيلي، وحامض دهني، وحمض اللينوليك).).

طريقة استخدام زيت السمسم:

_ اِغسلي وجففّي الجزء العلوي من ذراعكِ الداخلي، بالقرب من كوعكِ.

_ ضعي كميّة صغيرة من زيت السمسم على المنطقة، باستخدام كرة قطنية نظيفة.

_ غطّي المنطقة لمدة 24 ساعة بالشاش.

_ إذا شعرتِ بوخز أو حكة، أزيلي الشاش واغسلي المنطقة وتوقفي عن استخدام الزيت.

_ إذا لم تشعري بأيّ إحساس، اُتركي لوحة الشاش لمدة 24 ساعة كاملة ثم اخرجيها. إقرئي أيضًا:ماسك القهوة واللبن للبشرة الدهنية

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فوائد إستخدام زيت السمسم للبشرة:

زيت السمسم لبشرة لامعة

زيت بذور السمسم مليء بالزنك، ما يعني أنه جيد بشكل لا يصدّق لبشرتكِ. سواءٌ كنتِ تستخدمين زيت السمسم أثناء التدليك، أو تضعينه على بشرتكِ، فالزيت سيترك بشرة مضيئة تحتوي على عدد أقل من السموم، وتقلّل من علامات الشيخوخة. ويمكن استخدامه لعلاج عدد كبير من أنواع الأمراض الجلدية، وهو مفيد لعلاج البشرة الملتهبة والمتهيّجة والتالفة، لأنّه غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا. زيت السمسم مليء بالمكونات التي تفيد بشكل كبير من مظهر وملمس بشرتكِ. الأحماض الدهنية الموجودة في الزيت مثل حمض الأوليك، والنخيلي، والدهني واللينولي، هي مرطبات فعّالة تحافظ على نضارة البشرة ونعومتها. كما أنّه يحتوي على نسبة عالية جدًّا من الفيتامينات A و E ، وهو فعّال في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويُضاف إلى العديد من الكريمات المضادة للشيخوخة المنتَجة تجاريًّا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة، ما يساعد في القضاء على الشيخوخة.

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من ناحية أخرى، تدليك زيت السمسم فوق الجلد يوميًّا، يزيل السموم من سطح الجلد، مثل التلوّث والمواد البيئية والجهاز الهضمي. إنّ تدليك البشرة بهذه الطريقة شائع في الطب الهندي، وهو يحسّن نسيج البشرة ومرونتها، نظرًا لأنّ الزيت غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة. أثبتت هذه الخصائص المضادة للبكتيريا فعاليتها أيضًا بالنسبة لبعض الذين يعانون أمراض الجلد، مثل الأكزيما أو الصدفية.

وكشفت دراسات قديمة وحديثة، أنّ التطبيق الموضعي لزيت السمسم قد يقلّل من الإجهاد التأكسدي (يعني العوامل التي تؤدّي إلى تلف الخلايا أو الأنسجة)، فيما الاستخدام الموضعي لزيت السمسم مفيد في التئام جروح الحروق من الدرجة الثانية.

خصائص زيت السمسم التي تساعد على جعله زيتًا مفيدًا لبشرتكِ :

 مضاد للأكسدة: هذا يعني أنّ لزيت السمسم القدرة على مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور، أو الجزيئات التي يمكن أن تُلحق الضرر بالبنية الخلوية لبشرتكِ.

 مضاد للميكروبات: هذا يعني أنّه يمكن لزيت السمسم أن يقتل الكائنات الحيّة الدقيقة الضارة أو توقف نموها.

 مضاد للالتهابات: هذا يعني أنّه يمكن أن يقلّل من الالتهاب والتورّم.

 يعمل زيت السمسم جيدًا على البشرة المعرّضة لحب الشباب ومكافحته.

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فوائد زيت السمسم للشعر خاصة الخشن والأبيض

زيت السمسم يقضي على البشرة

يُستخدم زيت السمسم لنمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس. إنه غنيّ بفيتامين E ، B المركب، والمعادن مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والبروتين، الذي يقوي الشعر من الجذور ويغذيّه بعمق. أكثر فوائد زيت السمسم للشعر: يمكن لتدليك الشعر وفروة الرأس باستخدام زيت السمسم، أن يمنع ظهور اللون الرمادي قبل الأوان، مع الحفاظ على اللون الطبيعي لشعركِ لفترة أطول، إذ إنّ لزيت السمسم خصائص أهمّها سواد الشعر. الاستخدام المنتظم لهذا الزيت يساعد على تغميق شعركِ مع الحفاظ عليه بصحة جيدة. يحسّن زيت السمسم الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يعزّز نموّ الشعر. كما أنه عالي الاختراق ويساعد على التئام الأضرار الكيميائية، ويوفّر التغذية لبصيلات الشعر. يعمل زيت السمسم على حماية الشعر من الشمس؛ إذ إنّ وضع زيت السمسم على فروة الرأس والشعر، يمنع تلف الشعرالمحتمل الذي قد يحدث أثناء التعرض لأشعة الشمس. يشكّل زيت السمسم طبقة واقية حول الشعر، ما يحفظه في مأمن من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحفظ الشعر من الآثار الضارة للتلوث. من المزايا الأخرى الأقل شهرة لزيت السمسم، أنّه يمكن استخدامه مع الزيوت الأساسية الأخرى لعلاج قمل الرأس. ثبت أنّ استخدام الزيت بانتظام على الشعر، قبل غسل الشعر بالشامبو مفيد للغاية. زيت السمسم مضاد للبكتيريا واستخدامه على فروة الرأس، يساعد في القضاء على الالتهابات الفطرية والبكتيرية. لزيت السمسم خصائص مهدّئة، إذ يمكن أن تكون الحرارة القاسية ضارة ببصيلات الشعر، فيعمل زيت السمسم كمبرّد، ويعمل من الداخل ويغذي فروة الرأس من الداخل والخارج. زيت السمسم يحبس الرطوبة في الداخل، وبالتالي يمنع المزيد من الضرر. يساعد تدليك زيت السمسم في فروة الرأس كل ليلة قبل النوم، على علاج قشرة الرأس مع تلطيف فروة الرأس ومنع تفاقمها. يعالج زيت السمسم الشعر الخشن، وذلك عبر خلط أجزاء متساوية من زيت السمسم وعصير الليمون، حيث يخلق جرعة مثالية لمعالجة الجفاف. يمكنكِ تطبيق هذا على فروة رأسكِ بأطراف أصابعكِ، والتدليك في حركة دائرية وتغطية جميع أجزاء فروة الرأس. أُتركيه طوال الليل واغسليه في صباح اليوم التالي. للحصول على نتائج أفضل، اِنقعيه في منشفة من الماء الساخن، وقومي بإخراج الماء الزائد ولفيه حول رأسكِ. اِستمري في ذلك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو. ستسمح الحرارة لمزيج الزيت باختراق وترطيب فروة رأسكِ بعمق. يسرّح زيت السمسم الشعر: أُفركي 2-3 قطرات من الزيت بين راحة يدكِ ثم ضعيه على شعركِ، ما يجعل شعركِ لامعًا ومتالقًا وناعمًا. يمتاز الزيت بخصائص عالية الاختراق ويعمل على تنشيط الشعر التالف عن طريق تغذية الشعر وفروة الرأس من الداخل. الإجهاد هو من بين الأسباب الرئيسة وراء تساقط الشعر. نظرًا لخصائص التبريد المذهلة، يساعد زيت السمسم في تخفيف التوتر، وبالتالي يلعب دورًا حيويًّا في مكافحة تساقط الشعر. من الضروري التركيز على أنّ استخدام الزيت لتدليك شعركِ، ليس علاجًا وحيدًا للجفاف. يحدث الجفاف غالبًا بسبب نقص الأطعمة والسوائل المرطبة في النظام الغذائي. على الرغم من أنّ زيت السمسم يغذي فروة الرأس ويتحكم في الجفاف، إلاّ أنكِ تحتاجين إلى استخدام تدابير إضافية لمكافحة جفاف فروة الرأس والقشرة. اِشربي الكثير من الماء يوميًّا وأدرجي الفواكه والخضروات الطازجة في نظامكِ الغذائي. تأكدي من تناول الكثير من المكسرات والبذور التي ستعالج أيّ نقص في الأحماض الدهنية الأساسية. لا تغسلي شعركِ بالماء الساخن، لأنّ الماء الساخن سوف يجرّد الشعر من الزيوت الطبيعية.

تجربتي مع زيت السمسم للشعر:

زيت السمسم وزيت اللوز



قمت بتجريب ماسك زيت السمسم وزيت اللوز على شعري؛ المكوّنات: ( ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم، وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز، ومنشفة ساخنة)

وقت القناع: 45 دقيقة

الطريقة: مزجت زيت السمسم وزيت اللوز في وعاء. قمت بأطراف أصابعي بتدليك الزيت في فروة الرأس، ثم قمت بإدخاله في شعري. غطيّت طول شعري بالكامل عند الانتهاء. بمجرد تغطية شعري في مزيج الزيت، لفّيته بمنشفة ساخنة. (يمكنكِ تسخين المنشفة عن طريق ترطيبها بالماء الساخن). تركته لمدة 30-40 دقيقة ثم غسلت الزيت بشامبو خفيف؛ أقوم بهذا الأمر ثلاث مرات في الأسبوع... زيت اللوز ساهم في تلطيف شعري بما أنّه مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والمغنيسيوم والفوسفوليبيد وفيتامين ج.

هذا القناع يحافظ دائمًا على بريق شعري، ونعومته، وحيويته



أضرار زيت السمسم على الشعر والجلد:

رغم فوائده الجمّة قد يسبب زيت السمسم حساسية لفروة الرأس، وشعورًا بالحكّة. وعند المبالغة في استخدامه، قد يجعل الشعر مزيّتًا بشكر مبالغ به.

زيت السمسم آمن، لكن نظرًا إلى أنّ أيّ مادة يمكن أن تسبّب ردة فعل، بخاصة لصاحبات البشرة الحساسة، فمن المستحسن إجراء اختبار بسيط قبل الاستخدام.