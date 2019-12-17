أفضل عطور سهرات لشتاء 2020... لكلّ امرأة حسب شخصيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تختلف روائح العطور النسائية باختلاف ثلاث عوامل، الوقت الطقس وشخصية المرأة، إذ تتمايز الروائح النهارية عن تلك التي تعتمدها المرأة ليلاً في سهراتها كما تختلف العطور الصيفية عن تلك التي تُعتمد في الطقس البارد، من ثمّ يأتي العامل الأكثر تأثيراً وهو شخصية المرأة إذ يلعب هذا العامل دوراً بارزاً عند اختيار العطر المناسب ويحدث فرقاً يُذكر، فللمرأة الجريئة مثلاً عطر يناسبها يختلف عن ذاك الذي يناسب المرأة الخجولة.



ولأنّ العطر وشخصية المرأة خطّان متلاقيان، كان لا بدّ من التأنّي عند اختيار العطر المناسب فيجب أن تعكس الرائحة التي تضعها المرأة الكثير من شخصيتها وذوقها ومزاجها.

وتميل المرأة لاعتماد عطور دافئة في موسم الشتاء خاصة تلك التي توضَع ليلاً بحيث يغلب على هذه العطور طابع العمق والغموض ما يضفي على إطلالتك المزيد من الثقة والحضور ممزوجين بالأنوثة والرقة.

وفيما يلي مجموعة مميزة لأفضل عطور سهرات لشتاء 2020 الفاخرة لتختاري من بينها الأنسب لشخصيتكِ.

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لإمرأة مفعمة بالطاقة... عطر ميس ديور

يقدم عطر ميس ديور أناقة ونعومة الزهري ولكن حديث فيه الكثير من البهجة والحرية، إذ تمثل المقدمة الحمضية طابع الطاقة والجرأة وتتكون من اليوسفي الصقلي والبرتقال الأحمر و يأتي القلب الزهري الحسي و المتناغم من الورد الدمشقي والياسمين المصري ويمثل الباتشولي الإندونيسي النوتة الأساسية لقاعدة العطر .

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لأنوثة المطلقة... Chanel No. 5 Red Edition

إن عطر Chanel No. 5 غني عن التعريف، فهو أول عطر صدر عن دار شانيل العريقة. وقد اختارت الدار إصدار نسخة جديدة من هذا العطر في زجاجة فاخرة بلون أحمر ناري يرمز الى الأنوثة المطلقة. يعد هذا العطر زهرياً بامتياز، كونه يعتمد في تركيبته على الزهور البيضاء والياسمين وزهر البرتقال، إضافة الى الأخشاب.



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للمرأة المرهفة... نينا ريتشي Nina Ricci

لمحبّات العطور المرهفة والجذّابة ، اخترنا لكِ عبق "بيلا" Bella من "نينا ريتشي" الجديد، نفحات تختبىء في تفّاحة باللّون الأخضر، تعلوها نقاط الماندرين الخضراء مع الراوند Rhubarb، تتوسّطها خلاصات الروز والفراولة المنعشة. أمّا قاعدته فتستقرّ فيها الفانيليا والمسك الأبيض ما يجعله عبقاً رومانسيّاً يفيض أنوثة وجاذبيّة.

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للمرأة الراقية... سيسلي باريس Sisley Paris

عطر "أو دي سوار" Eau du Soir المحدود الإصدار "تايغر وولك" Tiger Walk من "سيسلي" Sisley يمنح بشرتكِ عبقاً ومرهفاً مستوحى من بساط مخمليّ بنقش الفهود البريّة ليكون خياركِ المثاليّ لسهرات الشتاء وليكمّل إطلالاتكِ الراقية. يصنّف من ضمن العطور الشيبريه Chypre المتبّلة والمنمّقة بالورود. تعلوه نقاط الحمضيّات والفواكه المنعشة وتستقرّ في قاعدته خلاصات الباتشولي الدافئة.

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للفخامة المطلقة... La Femme Prada

يعبر هذا العطر الصادر عن دار برادا، عن جوهر الفخامة المطلقة، فهو مزيج مثالي يجمع نغمات عدة شكلت رائحة ملؤها الأنوثة والرقي، من بينها: البرتقال والخوخ والفلفل الحار والفلفل الجامايكي والفانيليا ... إنه أحد العطور العالمية الفخمة، اعتمديه هذا الشتاء والفتي الانتباه إليك أينما كنت.

للمرأة الغامضة... Marc Jacobs Decadence

عطر قوي كعادة منتجات مارك جوبز ، تثير مكوناته الغموض بتلك الخلطة السرية الساحرة من الزعفران ، البرقوق الإيطالي، الورد البلغاري ، الياسمين ، والسوسن الرقيق ، تآلفت هذه المجموعة من العطور الغامضة في زجاجة لا تقل سحرا عن مكوناتها ، لتبدو زجاجة العطر غاية في الأناقة والجمال.

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