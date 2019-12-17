أجمل إطلالات الملكة رانيا في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - شاهدنا الملكة رانيا في عام 2019 في أجمل الاطلالات التي اختارتها لمختلف المناسبات الرسمية، والتي استحقت من خلالها مجددًا لقب إحدى النساء الأكثر أناقة في العالم، وقد تميزت هذه الاطلالات بفخامتها بالتأكيد، وباللمسات المميزة التي جمعت بين النعومة والعصرية، وقد تنوعت بين موديلات الفساتين الأنيقة وبين البدلات الرسمية، والتنسيقات في البناطيل والتنانير الميدي، وغيرها واليوم جمعنا بالصور أجمل وأبرز اطلالات الملكة رانيا في عام 2019.



تايور من الجلد الأسود تألقت به الملكة رانيا:

اطلالة من الجلد باللون الأسود تألقت بها الملكة رانيا





من أجمل اطلالات الملكة رانيا ليس فقط في عام 2019 بل بشكل عام، حيث إنّ هذا اللوك الذي اختارته لزيارة رسمية لها لباريس، جمع بين الأناقة والعصرية بشكل مثالي، وهو عبارة عن تايور من الجلد باللون الأسود من أرمانو شيرفينو Ermano Scervino، مؤلف من جاكيت بليزر محدد الخصر وتنورة بليسيه ميدي، طرفها مزين بالدانتيل، ما أضفى عليها لمسات من الفخامة وقد نسقت معه حذاءً كلاسيكيًّا أسود وشنطة يد من الجلد.

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لوك صيفي شبابي نسقته الملكة رانيا:

معطف أنيق باللون الأبيض اختارته الملكة رانيا



اطلالة شبابية مميزة اعتمدتها الملكة رانيا هذا الصيف، وكانت عبارة عن ترانشكوت باللون الأبيض وصل طوله حد الركبة، ياقته كبيرة ومزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي المعدني، وحقيبة كتف باللون الأصفر ونظارات شمسية.

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فستان أحمر ناعم اختارته الملكة رانيا:

فستان أحمر ناعم تألقت به الملكة رانيا





اللون الأحمر من الدرجات التي تناسب الملكة رانيا، لا سيما وأنها تعتمده بأسلوب ناعم بعيد عن البهرجة، مثل هذه الاطلالة لها في مصر، والتي اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأحمر ياقته عالية، وأكمامه منفوخة وله حزام على الخصر، وكانت قد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود.



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الملكة رانيا متألقة في اطلالة شرقية:

اطلالة شرقية تألقت بها الملكة رانيا



شاهدنا الملكة رانيا في عدد من الاطلالات الشرقية المميزة هذا العام، ومنها هذه الاطلالة الجميلة التي اختارت فيها فستانًا باللون الأخضر الزيتي، بقصة مستوحاة من الجلابية، ونسقت فوقه ما يشبه العباية من دون أكمام باللون البيج، زينت خصرها بحزام معدني باللون الذهبي، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة وحذاء بكعب عالٍ باللون الزيتي.



اطلالات متنوعة نسقتها الملكة رانيا في عام 2019 لمختلف المناسبات الرسمية، منها العصري ومنها الأنثوي، ومنها بالنمط الشرقي الفاخر، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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