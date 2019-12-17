بوت التمساح لإطلالات فخمة هذا الشتاء على غرار جينفر لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - الفخامة لا تتعارض مع العصرية، بينما هي أحد القواعد الأساسية للأناقة، لذلك نخصص الحديث عن أكثر أحذية البوت الفاخرة لهذا الموسم وهو حذاء جلد التمساح.

من نجمات السينما إلى أيقونات الموضة العالمية، شاهدنا إطلالات شتوية أنيقة معتمدة على البوت المصمم من جلد التمساح المصنع الذي يضيف لمسة مترفة لللأزياء.

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الأحذية العصرية المستوحاه من الزواحف بشكل عام، مثل الثعبان أو التمساح، تبدو فاخرة حتى وإن لم تكون بتوقيع علامة بارزة. استحوذ ملمس جلد التمساح خصيصاً على عالم موضة الأحذية هذا العام لما له من انطباع أنيق وفاخر، كما أنه جلد مُصنع لا يضر بالحيوانات، ما يجعله خيار ملائم للموضة الأخلاقية.

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جنيفر لوبيز تختار بوت التمساح برقبة عالية

جنيفر لوبيز

ظهرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بزوج من أحذية اليوت المستوحاه من جلد التمساح الأسود، اختارت تصميم برقبة عالية وصلت إلى الركبة، كما زين البوت بكعب عالِ مدبب، البوت ضمن تشكيلة جيمي تشو Jimmy Choo ويعد خيار أنيق لإطلالة مسائية.



شاهدنا البوت المصمم من جلد التمساح بأنماط مختلفة تناسب إطلالاتكِ النهارية والمسائية على حد سواء. فهناك بعض التصاميم المزودة برقبة عالية واسعة مع كعب عريض يوفر الراحة ويناسب النهار، أما إذا كنتِ تفضلين حذاء البوت برقبة تصل إلى الكاحل فقط، أيضاً هذا الخيار متوفر بنقشة جلد التمساح.

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أفكار لتنسيق بوت التمساح

بوت التمساح



من خلال ما شاهدناه في موضة الشارع هذا العام، فهناك أفكار عديدة لتنسيق بوت التمساح، كان الأبرز هو تنسيق البوت ذو الرقبة العالية مع فستان قصير ليضفي لمسة أنوثة على إطلالتكِ.

يمكنكِ أيضاً تنسيقه بستايل أكثر عصرية من خلال اعتماده مع بنطلوان سكيني أسود، أو حتى بنطلون بأرجل فضفاضة نسبياً لإطلالة مميزة وعصرية.

بوت الكاحل المستوحى من جلد التمساح هو خيار مناسب للنهار مع جميع الإطلالات الكاجوال مثل الجينز أو فستان مورد ومعطف وغيرها من الأفكار الرائجة.

أما للمساء سيكون زوج من حذاء بوت التمساح المزود بكعب مدبب مع فستان أو تنورة ميدي خيار يضمن لكِ إطلالة فريدة.

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