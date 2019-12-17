البدلات الحمراء سيطرت على مشهد موضة 2019

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - سيطرت بعض الصيحات على مشهد الموضة طوال السنة، ورأيناها في الواجهة في شتى المناسبات ، كما اختارتها النجمات والفاشينيستا بكثرة، تماماً مثل البدلة الحمراء مع السروال.
فنجمات هوليوود والفاشينستا العربيات اخترن هذه التصاميم بأقمشة متنوعة من تلك المصنوعة من الحرير الى التي تكسوها الترتر واللمعان بمختلف تدرجات الأحمر في شتى اطلالاتهن وتحديداً تلك المناسبات التي تتضم السجادة الحمراء.
أما من ناحية القصات، فقد رأيناها مختلفة ومتنوعة من تلك الضيقة التي تعزز من شكل الجسم الى الواسعة وقد نسقنها مع التوبات القصيرة تارة أو القمصان بلون البذلة ذاته أو اكتفين بالسترة مع إغلاق الأزرار. فكل نجمة اختارت بصمتها الخاصة في مواكبة هذه الصيحة.
البدلات النسائية باللون الأحادي دخلت عالم الموضة منذ مواسم عديدة وقد واكبتها العديد من النجمات من ديان كيتون الى كريستين ستيوارت، ما يدل على أن هذه الصيحة تتجاوز العصور.
اللافت أن البدلات النسائية ذات السراويل لم تعد محدودة الإرتداء في الأماكن الرسمية ومهمات العمل وقوانين الموضة باتت من الماضي، ما يعني اختيار الملابس خاصة بالمناسبات الهامة بات قابلاً للتأويل ويعتمد على الذوق بشكل عام والبصمة الشخصية والستايلينغ بمجهود خاص وهو طريقة عظيمة للشهيرات والمؤثرات لإبراز شخصياتهن وستايلهن الخاص.
في العام 2019، رأينا اختيار النجمات للبدلة الحمراء مع السروال يأخذ اتجاهات جديدة حديثة تجمع بين الأنوثة والرصانة والرومانسية والقوة، وقد تراوحت التدرجات اللونية ما بين الأحمر الزاهي والخمري والروبي والقاني، فيما لفتتنا تلك التي تأتي مع سراويل واسعة عند الأرجل وتلك التي تناثر عليها الباييت بشكل آسر.
وفي حين أن أسعار بعض البدلات قد تتعدى الـ5000 آلاف دولار، كما رأينا على إيب فانينغ التي اختارت بذلة حمراء من غوتشي بسعر 5600 دولار في أكتوبر الماضي، إلا أنها تعتبر إستثماراً جيداً لأموالك مهما كان ثمنها، لان موضتها لن تبطل لسنوات قادمة، كما أنها متوفرة بخيارات وأسعار عديدة من مختلف العلامات لتنتقي منها ما يناسب ميزانيتك.
تابعي أيضاً:
فساتين خطوبة حمراء من أسبوع الموضة بنيويورك
فساتين سهرة حمراء من وحي إطلالات النجمات
فساتين حمراءأشعلت الانستقرام وأبرزها فستان ياسمين صبري!
كانت هذه تفاصيل خبر البدلات الحمراء سيطرت على مشهد موضة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.