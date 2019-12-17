البدلات الحمراء سيطرت على مشهد موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - سيطرت بعض الصيحات على مشهد الموضة طوال السنة، ورأيناها في الواجهة في شتى المناسبات ، كما اختارتها النجمات والفاشينيستا بكثرة، تماماً مثل البدلة الحمراء مع السروال.



فنجمات هوليوود والفاشينستا العربيات اخترن هذه التصاميم بأقمشة متنوعة من تلك المصنوعة من الحرير الى التي تكسوها الترتر واللمعان بمختلف تدرجات الأحمر في شتى اطلالاتهن وتحديداً تلك المناسبات التي تتضم السجادة الحمراء.

Amanda Seyfried



أما من ناحية القصات، فقد رأيناها مختلفة ومتنوعة من تلك الضيقة التي تعزز من شكل الجسم الى الواسعة وقد نسقنها مع التوبات القصيرة تارة أو القمصان بلون البذلة ذاته أو اكتفين بالسترة مع إغلاق الأزرار. فكل نجمة اختارت بصمتها الخاصة في مواكبة هذه الصيحة.

البدلات النسائية باللون الأحادي دخلت عالم الموضة منذ مواسم عديدة وقد واكبتها العديد من النجمات من ديان كيتون الى كريستين ستيوارت، ما يدل على أن هذه الصيحة تتجاوز العصور.

Jennifer Fisher



اللافت أن البدلات النسائية ذات السراويل لم تعد محدودة الإرتداء في الأماكن الرسمية ومهمات العمل وقوانين الموضة باتت من الماضي، ما يعني اختيار الملابس خاصة بالمناسبات الهامة بات قابلاً للتأويل ويعتمد على الذوق بشكل عام والبصمة الشخصية والستايلينغ بمجهود خاص وهو طريقة عظيمة للشهيرات والمؤثرات لإبراز شخصياتهن وستايلهن الخاص.

نور



في العام 2019، رأينا اختيار النجمات للبدلة الحمراء مع السروال يأخذ اتجاهات جديدة حديثة تجمع بين الأنوثة والرصانة والرومانسية والقوة، وقد تراوحت التدرجات اللونية ما بين الأحمر الزاهي والخمري والروبي والقاني، فيما لفتتنا تلك التي تأتي مع سراويل واسعة عند الأرجل وتلك التي تناثر عليها الباييت بشكل آسر.

Tessa Thompson



وفي حين أن أسعار بعض البدلات قد تتعدى الـ5000 آلاف دولار، كما رأينا على إيب فانينغ التي اختارت بذلة حمراء من غوتشي بسعر 5600 دولار في أكتوبر الماضي، إلا أنها تعتبر إستثماراً جيداً لأموالك مهما كان ثمنها، لان موضتها لن تبطل لسنوات قادمة، كما أنها متوفرة بخيارات وأسعار عديدة من مختلف العلامات لتنتقي منها ما يناسب ميزانيتك.

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