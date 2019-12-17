معهد بانتون يختار اللون الأزرق الكلاسيكي كلون موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - أعلن معهد"بانتون" المتخصص في تحديد موضة الألوان في كل سنة ، أن اللون الأزرق الكلاسيكي19-4052 Classic Bleueهو لون سنة 2020 ، حيث سيفرض نفسه في مجال الموضة و الديكور، وسيخلف اللون المرجاني الحي Living Coral 16-1546 الذي كان لون سنة 2019 .

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الأزرق الكلاسيكي لون موضة 2020



في كل سنة ، خلال شهر ديسمبر،يعلن هذا المعهد عن اللون الذي يحدد توجهات الألوان للسنة الجديدة، في مجال الموضة ،الماكياج، الديكور الداخلي، وكذلك التصميم ،لهذا يولي معظم المصممين في مختلف الميادين الإبداعية ،أهمية كبيرة للون الذي يحدده دليل " بانتون " للألوان Pantone Color Guide .



اللون الأزرق الكلاسيكي : لون الهدوء و التفاؤل

الأزرق الكلاسيكي لون موضة 2020





وبعد الإعلان عن لون سنة 2020، صرحت Leatrice Eiseman المديرة التنفيذية لمعهد " بانتون" بقولها :" أن الأزرق الكلاسيكي هو لون يوحي بالهدوء و التفاؤل ، ويزيد من بالثقة بالنفس ، فهو يعكس عمق و لانهائية السماء خلال المساء، كما أنه يشجعنا على توسيع آفاقنا ، التعمق في التفكيروالتواصل مع بعضنا البعض " ، أما في مجال الموضة ، فيعتبر هذا اللون من الألوان المحببة لدى معظم مصممي الأزياء ، فهو لون أنيق وراقي ، كما أنه من أكثر الألوان التي تفضلها النساء ، وقد برز هذا اللون بقوة في عروض أشهر مصممي الأزياء، الأخيرة ،وخاصة في عرض كل من ايلي صعب و زهير مراد .



شاهدي إطلالات أشهر النجمات وعارضات الأزياء باللون الأزرق الكلاسيكي .