كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - أجواء احتفالات نهاية العام تقترب، والتحضير لإطلالة هذا اليوم يشغل كثير من الصبايا ، ولأننا نحب أن نساعدكِ في اختيار الستايل المناسب لكِ، فاليوم سيكون حديثنا عن موديلات العبايات للصبايا اللواتي اعتدن ارتدءها في كل المناسبات، وقد اخترنا لكِ منها عبايات سوداء مفتوحة لسهرة ليلة رأس السنة، من الممكن أن تعتمديها بأكثر من طريقة.

عبايه سوداء بخامات ثقيلة مع لمسة من التطريز

عبايه سوداء بخامات ثقيلة مع لمسة من التطريز

لتنسيق رائع مع إطلالتكِ الشتوية بالعباية، اعتمدي على الخامات الثقيلة والفخمة للعباية، كهذا التصميم من alkar5ana، مع لمسة بسيطة من التطريزات على أطراف العباية، وكذلك لفتتنا الأكمام الحريرية الناعمة التي أضافت لمسة أنثوية للتصميم.

من الممكن أن تنسقي هذا الموديل المفتوج مع بنطلون عالي الخصر، وقميص كلاسيكي مطرز لامع، وحجابك الأسود الشيفون أو الساتان الحريري بألوان النيود أو البيج الذهبي.



عباية سودا مكشكشة مع الخرز الذهبي

عباية سودا مكشكشة مع الخرز الذهبي





أما هذا اللوك من المدونة الخليجية خولة المراغي، فيمكنكِ اعتماده لسهرات المساء، مع فستان أسود بسيط أو ملون حسب ذوقكِ، وكلتش ذهبي يتناغم مع تطريزات الخرز بالعباية، وكذلك نسقيه مع حذاء ذهبي لامع، سيناسب أكثر أجواء احتفالات نهاية العام.



العباية المنفوشة من الساتان الحريري

العباية المنفوشة من الساتان الحريري



أما هذا الموديل من المدونة صوفيا جودسون، فهو يناسب كل الستايلات المختلفة التي يمكنكِ اعتمادها مع العباية المفتوحة، سواء اخترت ارتداء فستان سواريه، أو بناطيل مثلا.

يمكنك اختيار ألوان مثل الأخضر والأحمر والذهبي لألوان الكلتش، المناسبة لاحتفالات رأس السنة، مع حذاء أسود لامع حتى تحافظي على اللمسة الفخمة للوك.

Advertisements



عبايه الأورجانزا المفتوحة

عبايه الأورجانزا المفتوحة



قماش الأورجانزا بشكل عام مناسب جدا لأجواء السهرات، لهذا هو مثالي لاعتماده بعبايتكِ السوداء المفتوحة، كهذا التصميم من المدونة مريم إلياسي، نسقيه مع كعب عال فخم بألوان النود أو الأسود، وطرحتكِ الشيفون مع لمسة من الأورجانزا كذلك.

وستناسب تلك العباية الفساتين السواريه الميدي الطويلة بألوانها المختلفة، أو حتى إن اعتمدت على لوك مطفي، ستظل العباية ذات لمسة مميزة.

اقرئي أيضًا:

أجمل موديلات العبايه السوداء المطرّزة

نجمات عربيات اخترن الـ قفطان والـ عبايه...صوتي للأفضل

اختاري :عبايه باللون الفاتح لهذا الصيف