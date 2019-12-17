الحقائب المزدوجة...صيحة أساسية هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - مع دخول فصل الشتاء نسارع جميعنا إلى تبديل الخزانة من صيفية إلى شتوية، سواء في ما يتعلق بالملابس أو بالأحذية، أو حتى بقطع الاكسسوارات التي لا يمكن أن تكتمل الإطلالة الشتوية من دون اختيارها وتنسيقها.

وعلى اعتبار أن كلّ موسم يأتي حاملاً معه صيحاته التي يإمكانك اختيار ما يناسبك منها، لفتت نظرنا هذا الشتاء الحقائب المزدوجة التي تنوعت بأشكالها وتصاميمها وألوانها لتناسب مختلف الأساليب في تنسيق الأزياء.

واختارت الدور العالمية أن تقدم كلًّ منها حقيبة مزدوجة بطريقة مميزة تختلف عن باقي الحقائب.



حقيبة مزدوجة متعددة الألوان والنقشات

حقيبة مزدوجة متعددة الألوان من Etro



لصاحبات الإطلالة العصرية والمجنونة واللواتي يفضلن اختيار حقائب بألوان متعددة، ستتمكنّ من تنسيق حقيبة مزدوجة ملونة هذا الشتاء، كتلك التي رأيناها لدى Etro والتي جاءت بألوان كثيرة تناسب مختلف الملابس والأزياء.

ننصحك بتنسيقها في خروجاتك اليومية مع الأصدقاء، لكن تجنبي اختيارها مع إطلالات العمل.



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حقيبة مزدوجة للإطلالات الكلاسيكية

حقيبة مزدوجة تناسب الإطلالة الكلاسيكية من Prada



من قال أن الإطلالات الكلاسيكية لا يمكن اختيار حقيبة مزدوجة معها؟

أصبح بإمكانك اختيار حقيبة مزدوجة مع إطلالاتك الكلاسيكية والرسمية بشكل أنيق ومرتب، فقد قدمت دار Prada حقيبة كلاسيكية جاءت بتصميم أنيق من دون أي نقشات، أُرفق معها حقيبة جيب صغيرة الحجم لتضعي فيها بعض الحاجات الضرورية والتي لا تأخذ مكاناً.

ننصحك بتنسيق هذه الحقيبة مع إطلالات العمل أو الإطلالات الرسمية.



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حقيبة مزدوجة للإطلالات الكاجوال اليومية

حقيبة مزدوجة باللونين الخمري والأخضر الزيتي من Alexander McQueen



في الخروجات اليومية نحتاج إلى وضع الكثير من الأغراض في الحقيبة، ولهذا السبب الحقيبة المزدوجة ستكون القطعة المثالية والأنسب مع إطلالاتك اليومية، خاصة وأنها جاءت بتصاميم عصرية تناسب هذه الإطلالة، فقد قدم Alexander McQueen حقيبة مزدوجة جاءت باللونين الخمري الغامق للحقيبة الكبيرة والأخضر الزيتي للصغيرة، تميزت هذه الحقيبة بحزامها العريض وحجمها الصغير.

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حقيبة خصر مزدوجة لإطلالة لافتة

حقيبة خصر مزدوجة باللون الأسود Stella McCartney



تميز موسم ستاء 2020 بحقائب الخصر الأنيقة والعملية، فكيف اذا جاءت بتصميم مزدوج؟

وهذا ما رأيناه في حقيبة الخصر المزدوجة ذات اللون الأسود الأنيق التي قدمتها Stella McCartney حيث جاءت إحدى الحقائب بشكل دائري صغير، في حين إلى جانبها رأينا حقيبة أخرى مستطيلة الشكل بحجم أكبر قليلاً

ننصحك بتنسيق هذه الحقيبة المزدوجة مع إطلالات العمل الكلاسيكية.



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