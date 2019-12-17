تعرفي على أسباب الإجهاض المتكرر

تتعرض العديد من السيدات خلال فترات الحمل، للإجهاض المتكرر، وعدم اكتمال نمو الجنين، ما قد يهدم حلم الأمومة التي تحلم بع العديد من السيدات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، خلال بيان صحفي، أن هناك عدة أسباب تؤدي لسقوط الجنين قبل اكتمال نموه، وتؤدي إلى الإجهاض المتكرر، والتي جاءت على النحو التالي:

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أسباب تشريحية

والتي تشكل من 10-15% من أسباب الإجهاض المتكرر، والمُتمثل في الرحم الطفلي، والرحم ذو القرن أو القرنين، والحجاب الرحمي، والورم الليفي في الرحم.

اضطرابات وظائف الغدد والخلل الهرموني

وتشكل من 10-15% من الأسباب، والمتمثلة في "داء السكري، وتكيس المبايض، واضطرابات الغدة الدرقية ونقص إفراز «البروجسترون» من الجسم الأصفر أو المشيمة".

أسباب تتعلق بجهاز المناعة

ونسبتها 5%، من الأسباب، فإذا وجد أي خلل في النظام المناعي للأم، يعتبر الجنين جسماً غريباً، تجب مهاجمته ومحاربته لتكون النتيجة الإسقاط المتكرر.