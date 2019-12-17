اختفاء طالبة ثانوي في الإسكندرية.. ووالدها: زعلانة من أمها

صورة لفتاة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة الوصول إلى مكان تواجدها، لطالبة بالصف الثاني الثانوي من الإسكندرية، أعلن والدها اختفائها منذ السبت الماضي، لتبدأ رحلة البحث عنها في محاولة الوصول إليها.

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"دنيا علي حسني طالبة بالصف الثاني الثانوي متغيبة من السبت 14 ديسمير 2019 كانت رايحة درسها ركبت تونايه من على أول شارع منزلتش منها الساعة 2 ونص الضهر، أرجو مشاركة المنشور لعلك تكون سبب إنقاذها زملاءها البنات وأهلها بيلفوا في الشارع أمها حرفيا بتموت ربنا ما يكتبها على حد أبدا"، بهذه الكلمات نشر والد الطالبة علي حسن، منشورًا عبر الصفحات المختلفة على "فيس بوك"، مرفقة بصورة للطالبة التي اختفت أثناء توجهها للدرس.

روى والد الطالبة "دنيا"، أثناء حديثه لـ "هُن"، تفاصيل اختفاء ابنته بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدرسة العجمي الثانوية بنات، وذهابها للدرس، "يوم لما اختفت زملائها كانوا مستنيها علشان تخش معاهم الدرس، بس مجتش ومن ساعتها وأنا ومامتها كعب داير عليها مفيش حد يعرفها إلا لما سألنا عليها عنده".

مكالمة تليفونية من الطالبة أمس لوالدتها طمأنت قلبها، ليتجدد أملها أن ابنتها لازالت بخير: "كلمتنا بصوتها امبارح وقالت لمامتها أنا كويسة بس زعلانة منك شوية، وأمها بتموت من القلق عليها".