فيديو.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عن دعمه لها: أبويا التاني والناس بتفتكرني مراته

تحدثت خبيرة الأزياء، نور إمام ابنة شقيق الفنان الكبير عادل إمام، عن خط الموضة الخاص بها، وعن دعم عمها لها خلال حياتها العملية، وذلك خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والذي يذاع عبر قناة MBC.

ونشرت صفحة البرنامج لقطات من اللقاء، والتي قالت فيه نور، إن البداية كانت من نادي للموضة في المدرسة، للحديث عن الموضات الجديدة، والترندات إلا أنهار قررت أن يكون الأمر أكثر جدية.

عن طريق التعلم "أونلاين"، بدأت نور أولى خطوط ملابسها، "عملت فستان أنا اللي قصيته وخطيته وكل حاجة"، وتضيف، "لما حد يسألني كنت بقول أنا اللي عملته، ولقيت دعم كتير من صحابي وأهلي، فقررت إطلاق خط الموضة بتاعي في 2017".

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ومن الموضة والأزياء، إلى المكياج، وفيديوهات الاستايل وكيفية تنسيق الملابس، أصبحت نور معروفة على "السوشيال ميديا"، تقول نور، "الماركات المحلية بقت موجودة ومشهورة، وحاجة حلوة أوي إننا نشجع حاجة البلد"، وأكملت، "كان حلم وأصبح حقيقة إني عملت براند بتاعي، لكن موضوع الموديلنج مفكرتش فيه".

وأضافت أنها تحب مجال الإعلام والظهور ولكن بشكل مختلف، "مش لازم تمثيل عشان أنا من عيلة فنية، لا أنا حابة البلوجينج، والفيديوهات اللي بعملها، ومفكرتش في التمثيل".

وانتقلت ابنة شقيق عادل إمام للتحدث عنه، وقالت عن دوره في حياتها، "عمي ده حاجة كبيرة أوي، حبيبي وأبويا التاني، وقدوتي ومثلي الأعلى، هو كبير العيلة بمعنى أصح، طبعا طول الوقت باخد رأيه وبيشجعني، هو دايما واقف في ضهري هو وبابا".

واختتمت، "في ناس بتفتكرنا بناته وناس بتفتكرنا معجباته أنا وأختي ونور، وناس تقول مراتاته، بس إحنا ولاد أخوه".