تعرف على القواعد التي يجب اتباعها عند تلقي الهدية

إذا كان لتقديم الهدايا قواعد، فإن لتلقيها أصولاً أيضاً وجب اتباعها، حتى لا يشعر مقدم الهدية بالإحراج أو الاستياء. من أبرز تلك القواعد:

• عدم الاكتفاء بالشكر، وإنما إظهار علامات الفرح والسرور عند تلقي الهدية، حتى لو لم تعجبكم، لعدم إحراج مقدمها أو جعله يشعر بالحزن.

• عندما تقدم لكم باقة زهور، لا تضعوها جانباً أو تهملوا التعامل معها، وإنما سارعوا إلى وضعها في إناء خاص مع إبداء الإعجاب بمكوناتها.

• عند تلقي هدية يجب ألا توضع جانباً، وإنما يتم فتحها مباشرة أمام مقدمها، لاسيما إذا لم يكن هناك ضيوف آخرون، وشكره مع ابتسامة لطيفة.

• في حال وجود ضيوف آخرين، يفضل عدم فتح الهدايا أمامهم تفادياً لحصول مقارنات بين الهدايا، قد تؤدي إلى إحراج من جلب هدية بسيطة أو غير ثمينة.

• عند تلقي أكثر من هدية في الوقت ذاته، يستحسن وضع الهدايا جانباً مع الحرص على شكر الجميع.

• يصدف أحياناً أن يتلقى الفرد هدية لا يحتاج إليها، وفي هذه الحال ينبغي عدم إعادتها لمقدمها، وإنما تركها لفترة محددة إلى حين إيجاد الطريقة المناسبة للتصرف بها.

• في حال أهدتك صديقتك قطعة مجوهرات لا تناسب ذوقك، فمن اللائق أن ترتديها عند حضورها، أو استئذانها باستبدالها بقطعة تناسب مجموعتك من المجوهرات.

• عند تلقي هدية من أحد المعارف، ينبغي انتظار مناسبة ما لإهدائه كنوع من رد الجميل، وليس قبل ذلك حتى لا يفهم تصرفكم بمثابة إيفاء دين.

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