دراسة: الأفلام الرومانسية يساعد على خفض معدلات الطلاق إلى النصف

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة روتشستر الأمريكية، أن مشاهدة الأزواج لخمسة أفلام رومانسية كل شهر يساعد على خفض معدلات الطلاق إلى النصف.

وفق ما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، بأن الأفلام التي تتناول علاقات الحب، والحياة الزوجية، قد تكون مصدر سعادة لهما، يساعد ذلك على تجاوز المشاكل التي تعصف بحياتهما.

يعزز مشاهدة فيلم رومانسي على تحقيق التقارب المكاني والنفسي والعاطفي لدى طرفي العلاقة الزوجية، ويعمل على إنشاء روابط متينة بينهما مع مرور الزمن.

وتوصلت الدراسة، إلى أن مشاهدة أفلام رومانسية يقوي التواصل بين الزوجين اللذين يحاولان تقليد سلوكيات شخصيات الأفلام التي تتواصل بشكل إيجابي، والتي تشجع طرفي العلاقة على الحوار والنقاش البنّاء.