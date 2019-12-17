عاصي الحلاني يشجع ابنته ماريتا بعد غنائها "بشرة خير" في منتدى شباب العالم

حرص الفنان عاصي الحلاني على تشجيع ابنته "ماريتا"، بعد مُشاركتها في فعاليات مُنتدى شباب العالم، التي تشهده مدينة شرم الشيخ حاليًا، إذ قدّمت مجموعة من الأغاني، منهم "بشرة خير"، وذلك بمشاركة مقطع فيديو لها وهي تغني.

ونشر "الحلاني" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، لابنته، وهي تُغني "بشرة خير" وتفاعل الحضور معها، مُعلقًا عليها: "ماريتا الآن في شرم الشيخ".

وكانت "ماريتا" أعربت لـ"الوطن" عن سعادتها البالغة لمُشاركتها بالغناء في منتدى شباب العالم، قائلة: "أحب مصر كثيرًا، ومدينة شرم الشيخ ساحرة، ومنتدى شباب العالم نجح في جمع ثقافات العالم على أرض واحدة".

Advertisements

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.