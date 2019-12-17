بـ"روب وبوكليت شعر".. ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة جذابة أنثوية، خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة، أثناء تصفيفها شعرها ووضعها الماكياج أمام المرآة، بعدسة cstoledophoto.

وظهرت ياسمين خلال جلسة التصوير، مرتدية روب باللون الروز، بالإضافة لوضع بوكليت الشعر، والماكياج الهادئ الذي أظهرها أكثر أنوثة وجمالًا، وزينت إطلالتها ببعض المجوهرات والإكسسوارت القيمة.

وأرفقت ياسمين تعليقًا على الصور التي قامت بمشاركتها عير حسابها على موقع"إنستجرام"، قائلةً:"خلف الكواليس".

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لقيت جلسة التصوير استحسان المتابعينن وتفاعل عدد كبير منهم، وحصدت الصور على ما يقرب من 270 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بجمالها ورقة إطلالتها، وكان من أبرزها" ارحمينا ياشيخة، ايه القمر ده، حلوة أوي، جميلة طلتك، ايه الجمال ده".

وكانت أخر أعمال ياسمين، مسلسل "حكايتى" وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.