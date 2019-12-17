فيديو.. محمد سامي عن مي عمر: مجتهدة وشاطرة وبتذاكر الدور كويس

تحدث المخرج محمد سامي، عن زوجته الفنانة مي عمر خلال لقائهم في برنامج""its show time"، المعروض على شاشة "cbc"، موضحًا سبب اختياره لها في معظم أعماله السينمائية والتلفزيونية، وعن رأيه بها كفنانة وممثلة.

"أنا بحب أشتغل مع الفنانات المجتهدات، الحافظين أدوارهم وفاهمين، ومذاكرين الورق"، هكذا وصف المخرج محمد سامي، رأيه في زوجته، مشيرًا: "مي عندها المقومات دي كلها، شاطرة، وطول الوقت بتحضر وتذاكر الدور، وتشتغل على الورق، ومي حساسة جدا، وكل دور عرضته عليها ما كنتش عايزة تعمله، شهد في الأسطورة، وفرح في ولد الغلابة، سجا في تصبح على خير، يمكن ما بتحبش تشتغل معايا".

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وتزوج المخرج محمد سامي من الفنانة مي عمر عام 2010، وأنجب منها ابنتيه "سيلين، وتايا".

وشاركت مي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة، كما تستعد حالياً لفيلم كوميدي، من إخراج سامح عبدالعزيز.