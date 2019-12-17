محمد رشاد يتغزل في زوجته مي حلمي على انستجرام ويغلق خاصية التعليقات

تغزل الفنان محمد رشاد، في زوجته الإعلامية مي حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة تجمع بينهما، وأرفق تعليقًا عليها بكلمات من أغنية "حب عمري"، للفنان رامي صبري.
وأرفق رشاد تعليقًا على الصورة، قائلًا: "عمري أنا من قبل ما يوم تجيني.. مكتوب يا حبيبي لنا آلاقيك يوم وتلاقيني".
لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها حيث حصدت ما يقرب من 25 ألف تسجيل إعجاب، وأغلق خاصية التعليق.
وتزوج الفنان محمد رشاد، من الإعلامية مي حلمي، في مارس من العام الجاري، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، وخاصة بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، بسبب خلافات عائلية، ليعود الثنائي ويكملا مراسم الزفاف بعيدا عن الأضواء.
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