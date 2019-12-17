بعد الاشتباه في وفاة طفلة بسببه.. طريقة عمل الإندومي في البيت

توفيت الطفلة "كاترين.ا.ح.ج" البالغة من العمر 15 عاما، تقيم بصدفا في أسيوط، إثر إصابتها باضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم وتوفيت عقب وصولها مستشفى "طما" بسوهاج، وقال والدها إن المرض باغتها بعد تناول وجبة إندومي في البيت.

ولتجنب مخاطر الإندومي، أو الشعيرية سريعة التحضير بشكل عام، يمكنك عملها في المنزل بطريقة سهلة.

مقادير الشعيرية

3 أكواب دقيق.

بيضتين.

رشه ملح.

ماء للعجن (حسب الحاجة).

مقادير البهارات

2 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة كاري.

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مكعب مرق.

طريقة تحضير الشعيرية

ينخل الدقيق، ويضاف إليه البيض ويعجن.

يضاف الماء حتى يصبح عجين متماسك، وجاف.

يفرد العجين بالنشابة، ويلف.

يقطع العجين قطعا رفيعة جدا باستخدام السكين.

يوضع العجين في قوالب ألومنيوم مربعة للفرن.

يدخل العجيبن، فرنا ساخنا على درجة حرارة 170.

يترك حتى ينضج.

طريقة تحضير الإندومي

يوضع ماء مغلي على النار ويضاف إليها الشعيرية.

تخلط كل البهارات مع مكعب مرق مبشور، ويضاف إلى الماء المغلي.

تقدم الإندومي ساخنة.