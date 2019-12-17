الامارات | تعرف إلى خريطة إحتفالات دبي في ليلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى خريطة إحتفالات دبي في ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لاستقبال العام الجديد باحتفالات مميزة ستبقى محفورة في الذاكرة وتقام في مواقع مختلفة من الإمارة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيلها على "جدول فعاليات دبي"، المنصة الشاملة للأنشطة والفعاليات والحفلات المقامة في المدينة.

ومن هذا الأمكنة برواز دبي حيث يمكنكم وللمرة الأولى في هذا الموقع الفريد مشاهدة ألعاب نارية مبهرة لمدة ثلاث دقائق يتبعها عرض ليزر مميز. كما يستعد برج خليفة ونافورة دبي لإبهار الجمهور من خلال عرض الألعاب النارية المرتقب الذي تُنقل وقائعه حول العالم ويجذب آلاف الزوار. كما يمكنكم زيارة الوجهة المفضلة لديكم من مِراس مثل "السيف" للاستمتاع بتجربة تاريخية، أو إلى شاطئ "لا مير" النابض بالحياة أو إلى "ذا بييتش"، الوجهة الشاطئية التي توفّر إطلالة خلابة.

وينظّم فندق أتلانتس النخلة للضيوف أمسية رائعة يتخللها بوفيه ومقبلات شهية وعرض طهي حيّ ويمكنكم فيه الاستمتاع بعرض ألعاب نارية مبهر سينير نخلة جميرا بكاملها. كما يستضيف شاطئ باراستي "الدي جي" الهولندي فيدي لو غران الذي يقيم حفلاً أسطورياً في هذا الموقع، إضافة إلى حفل النجمين البريطانيين "الدي جي" جوناس بلو وجاكس جونز في زيرو غرافيتي. أما نادي الإمارات للجولف فسيستقبل العام الجديد بحفل عشاء فاخر وتحية فنية مزدوجة إلى كلٍّ من إلفيس بريسلي ومادونا. احتفلوا بأجمل ليلة في السنة مع أغاني ملك الروك وملكة البوب، حيث ستستمتعون بالموسيقى بعد تناولكم العشاء مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

و في حديقة زعبيل يمكنكم الإحتفال مع "أندر ذا ستارز" التي تدعو جميع عشّاق بوليوود من مختلف الأعمار للمشاركة في حفلها المميّز. ويمكنكم الحضور مع أفراد العائلة والاستمتاع بالموسيقى الرائعة والألعاب والمأكولات الشهية. انضمّوا أيضاً إلى نجمة التلفزيون "سيمران أهوجا" التي ستقدّم الحفل، ومعها "الدي جي" الذي سيقدّم أجمل ألحان وأغاني بوليوود. كذلك، يمكنكم استقبال العام الجديد على الطريقة البوليوودية في قاعة جميرا في فندق كراون بلازا الذي يستضيف حفل "بارتي تونايت 19". استمتعوا بأشهى المأكولات من البوفيه المفتوح وبالفقرات الترفيهية الحية.

وسيقيم فندق العنوان مرسى دبي احتفالات لمدة عشر ساعات في مواقع مختلفة يمكن خلالها للزوار التمتع بأشهى المأكولات والرقص حتى ساعات الصباح، فيما يقيم إميرالد بالاس كمبنسكي حفلة لمدة أربع ساعات في نخلة جميرا، ويقدّم قائمة عشاءٍ من 4 أطباق شهية على أنغام موسيقى الدي جي العالمي "كريس رايت". استمتعوا أيضاً بأجواء فرقةٍ موسيقية مكوّنة من مطرب وعازف ساكسوفون. أما القرية الإيرلندية فتستضيف أمسية موسيقية حية من توقيع الدي جي "ماركي مارك" و"ييه ييه ناز" المعروفين.

ويقيم فندق برج العرب العريق عرض ألعاب نارية ترحيباً بعام 2020 ويقدم قائمة عشاءٍ من 6 أطباق شهية مع إطلالة مميزة من الشرفة الخارجية، بحيث تبقى الأمسية محفورة في ذاكرة الحاضرين. هذا ويقدّم فور سيزونز دبي للزوار إطلالة حصرية على معالم دبي في "ميركوري لاونج" في فور سيزونز جميرا مع حفل عشاء آسيوي تليه عروض ألعاب نارية على الشاطئ. أما في فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي، فيقدّم "هاوس أوف روك" أمسية رائعة، حيث يمكنكم الاستمتاع بالألعاب النارية القريبة من برج خليفة.

ويعد "سوهو غاردن" و"سوهو بيتش" الضيوف بحفل رائع لموسيقى الهاوس والتكنو على أنغام الدي جي الألماني "ديكسون"، إضافة إلى مهرجان الألوان الذي تقدّمه "إيلرو" التي حصلت على شهرةٍ واسعة من ميامي إلى لاس فيغاس وسيدني وبرشلونة بفضل تنظيمها فعاليات ضخمة. أما الوجهة الشاطئية كوف بيتش فتدعو الضيوف لأمسية مميزة في "ديسكو أون ذا بيتش" مع عرض "إم 3 إيبيزا لايف شوو" الذي يضمّ "الدي جي" مانويل مور وميكاه وروبن موران.

وتستضيف دبي أعرق الأسماء في عالم "الآر آند بي" احتفالاً بالعام الجديد ومن بينهم الأسطورة نيللي المعروف بأغنية "هوت إن هير" والذي سيلتقي بجمهوره في "درايز دبي" والمغني "ني-يو" المعروف بأغنية "مس إندبندنت" والذي يقيم حفلاً في "وايت بيتش". وتستضيف "كافالي" احتفالاً مميّزاً بليلة رأس السنة. استعدّوا لأمسيةٍ غنية بالعروض الترفيهية بالإضافة إلى ردهة من الجليد بحرارة 18 درجة تحت الصفر. شاركوا أيضاً في فعالية "فلاي مي تو نيويورك" في "وايت دبي" واستعدّوا لقضاء أمسية مع عروضٍ موسيقية حية خاصة بهذه المناسبة والاستمتاع بإنتاجٍ عالمي المستوى وبلوحاتٍ ضوئية مذهلة.

هذا وتستضيف دبي أوبرا النجم السوري ناصيف زيتون الذي سيقدم باقة من أنجح أغنياته مع عشاء شهي.

كما تستعد "كوين إليزابيث 2" لاستقبال العام الجديد مع عشاءٍ مميّز تحت ضوء القمر. تذوّقوا أشهى المأكولات العالمية من البوفيه الغني، واستمتعوا بالفرقة الموسيقية التي تقدّم أغاني من الثمانينيات.

Advertisements