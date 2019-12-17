مجموعة كارولينا هيريرا لموسم ما قبل خريف 2020 تجمع بين سحر المدينة والريف

قام المصمم ويس غوردون بعرض تشكيلته الجديدة لعلامة كارولينا هيريرا لموسم ما قبل خريف 2020، وتحدث المصمم عن مصدر إلهامه بقوله إنه أكثر سعادة في مزرعته في كونيتيكت حيث يذهب هو وشريكه في نهاية كل أسبوع لاستضافة الأصدقاء والاستمتاع بالنزهات.وقال إن فكرته لمجموعة ما قبل الخريف كانت "نقل الحب والضحك والمشاعر الطيبة من يومي السبت والأحد إلى باقي أيام الأسبوع، وليس فقط حصر اللحظات السعيدة الملونة في عطلة نهاية الأسبوع، فكانت النتيجة تشكيلة جمعت بين سحر المدينة والريف.

فأتت المجموعة غنية بقطع جمعت بين الأناقة الرسمية ونمط الكاجوال، وافتتح عرضه بقطع الخياطة الراقية شملت بدلة بنطلون بحزام الخصر وبطبعة الغيغنهام الأيقونية بالأزرق والأبيض، وفستان ماكسي مطابقًا بالأكتاف العارية، والياقة المكشكشة، ومزينًا بحزام عريض وأزرار مزدوجة سوداء، إلى جانب فساتين قصيرة متعددة الطيات مستوحاة من الفستان البرتقالي من كارولينا، والذي ارتدته النجمة الشابة زيندايا إلى برنامج "The Late Show With Stephen Colbert"، وفستان من الجلد المرمري بطبعة كاورهات جريئة ومحبوكة من قماش PVC، والجلود و الـ "grosgrain".

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وبطبيعة الحال لم تخلُ المجموعة من الفساتين الحالمة التي تشتهر بها العلامة الأمريكية، بما في ذلك فستان أصفر من الشيفون مطبع بطبعة زهور الوِسْتارية، وفستان أبيض ماكسي أنيق بنفس الطبعة الليلكية بقماش مخرم على الأطراف والأكمام بحزام جلدي أبيض عريض، وفستان رائع بتوب مزين بطبقة محبوكة من الخيزران الملون، كما شملت المجموعة العديد من الفساتين المطبعة بالأزهار الملونة في صور ظلية مختلفة منها فستان المعطف والفستان ذو الأكتاف العارية والصدر المنفوش، بالإضافة إلى فستان بحمالات الصدر وتنورة بأزرار سوداء وفتحة أمامية.

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وتضمنت المجموعة أيضا فساتين مزينة بربطات البو الضخمة بشكل ابتكاري، وهو عبارة عن توقيع للمنزل استخدمه غوردون في العديد من الأثواب الفاخرة من قماش الكريب الحريري، بما في ذلك فستان تركوازي ساحر وآخر أحمر جريء ونسخة أخرى باللون الأبيض.

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