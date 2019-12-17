"الحوت رايح شرم".. أين تحتفل برأس السنة؟ الأبراج تخبرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس"، ولا شك أن كثيرين يجهزون لهذه المناسبة ويبحثون عن مكانهم المفضل لقضاء اللحظات الأولى من العام الجديد وسط أجواء احتفالية.

وتختلف طريقة كل شخص عن غيره في الاحتفال، فالبعض يحب الاحتفالات الصاخبة وآخرون يفضلون المكوث المنزل، والبعض يحب الاستمتاع في جو هادئ.

وإذا كنت ممن يهتمون بالفلك والأبراج، فيمكن للأبراج أن تخبرك من صفات برجك أي من الأماكن المناسبة لشخصيتك، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، خلال السطور التالية:

برج الحوت:

يتسم مواليده بالرومانسية والمناظر الطبيعية كالسماء والغروب والبحر، ومن أفضل الأماكن المناسبة لزيارتها الفترة المقبلة، الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة.

برج الدلو:

يتسم مواليده بالبساطة والوسطية في اختياره لأماكن التنقلات والترفيه، ويفضل إلى أي منطقة داخل القاهرة.

برج الجوزاء:

تعتبر الأماكن المناسبة للاحتفال بالكريسماس، الأقصر وأسوان أو الساحل الشمالي، وكذلك الرحلات التي بها سفر لفترة طويلة، حيث إن مواليده تميل التجديد في أماكن السفر.

برج السرطان:

برج مائي، يتسم مواليده بحبهم للمنزل وتوفير النقود، لذلك لا يحبون السفر إلى بلد معينة، بل يعشقون الجلوس أمام النيل.

برج الأسد:

مواليده ذات طابع ديني، فالمكان المناسب لهذا البرج، الذهاب إلى الأبراج والأماكن المقدسات الدينية.

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برج العذراء:

لا يحب السفر كثيرا، لكن إذا سافر يسافر إلى أماكن عملية، فهو يمزج بين العمل والترفيه.

برج الجدي:

لا يميلون إلى السفر والترفيه، ويميلون إلى الاحتفال والجلوس في المنزل.

برج الثور:

يرغب في الذهاب إلى أماكن جديدة، للمظاهر أمام الآخرين وليس الترفيه، ومن أفضل الأماكن المناسبة له مدينة دبي الإماراتية.

برج القوس:

يميل مواليد إلى السفر إلى البلاد ذات المناظر الطبيعية، والتجديد في زيارة الأماكن، ومن أفضل الأماكن للذهاب إليها شرم الشيخ والإسكندرية والأقصر وأسوان.

برج الميزان:

يتسم بالبساطة والوسطية في اختيار أماكن الترفيه والفسحة، ومن الأماكن المناسبة لهم، الذهاب إلى المناطق الريفية، وأماكن الخضرة والمناظر الطبيعية الهادئة.

برج الحمل:

يُفضل مواليد هذا البرج الأماكن الروحانية والمقدسة، مثل مساجد السيدة نفسية والسيدة زينب، وزيارة الكنائس.

برج العقرب:

يتسم مواليد برج العقرب بأنهم عقلانيين، والمكان المناسب للسفر المكان الذي يجمع بين الترفيه والعمل.