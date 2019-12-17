هل جربّت النوم داخل جيتار؟.. فندق لعشاق الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

"هل جربّت النوم داخل جيتار"؟ الآن إذا كنت من محبي الموسيقى يمكنك الاستمتاع وقضاء ليلية في فندق "سامينل هارد روك هوتيل أند كازينو" المبني على شكل جيتار في فلوريدا في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقبل سنوات قليلة دُفن جون جراهام الذي كان يعزف في فريق "ذا رامرودز" لموسيقي الروك في ستينيات القرن الماضي، في نعش على شكل جيتار.

يشار إلى أن الفندق المصمم على شكل جيتار ويبلغ ارتفاعه 140 مترا جزء من مجمع فنادق أكبر في الموقع بين فورت لودردال وميامي.

ويقول مجلس السياحة المحلي أن الآلة العملاقة تضاء في المساء لتنير السماء فيما تمثل ستة أشعة ضوئية تمثل اوتار الجيتار.