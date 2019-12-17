اليابان والصين تحتلان 30% من قائمة أفضل 1000 مطعم في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حصدت اليابات 148 موقعا في قائمة "لا ليست" التي تضم قائمة لأفضل ألف مطعم في العالم سنويا لعام 2019، بما في ذلك اثنين من أصل المطاعم الأربعة التي تحتل المراتب الأولى.

وفي ظل وجود 142 مطعما لم تكن الصين متأخرة للغاية، ما يشير إلى وجهة جديدة مزدهرة للسياح الذين يبتغون استكشاف الطعام. وتحتل الدولتان معا ما يصل إلى 30 بالمئة من القائمة.

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تجمع قائمة "لا ليست" التي تعتبر النظير الفرنسي للقائمة البريطانية "أفضل 50 مطعما في العالم"، معلومات من أكثر من 500 كتاب إرشادي وكذلك من ملايين المراجعات الإلكترونية.

تفتخر القائمة باشتمال مزيد من الكيانات من دول نامية أكثر من غيرها من أدلة المطاعم. ومن هذه الدول أنجولا والمغرب وأوروجواي.

وحصلت المطاعم الأربعة الأولى في التصنيف على نفس مجموع النقاط. ومن بينها، بشكل غير مستغرب، مطعم يقع في باريس يسمى "جاي سافوي". أما الثلاثة الآخرون هم المتنافسان اليابانيان "ريوجين" و"سوجالابو" والأمريكي "لو برناردين" بنيويورك.